IMF：美中將引領全球政府債務膨脹

國際貨幣基金組織（IMF）說，在花費更多資金應對人口老齡化問題並轉向清潔能源的過程中，一些主要經濟體的政府未來幾年料將增加舉債，中國和美國政府尤為如此。



據《華爾街日報》報道，IMF在星期三（4月12日）發布的財政監測報告中說，隨着成本高昂的新冠疫情相關措施告一段落，世界各地政府債務短暫下降，但料將從2023年開始再次攀升，並在未來5年保持升勢。

這一上升預期也部份反映了在眾多央行加息以抗擊高通脹之後債務付息額的高企。

IMF經濟學家警告說，政府舉債和支出的增加可能加劇通脹壓力，破壞這些央行的努力。

IMF財政事務部主任加斯帕爾（Vitor Gaspar）說：「對多數國家來說，現在有充分的理由收緊財政政策。」他指的是削減開支或加稅等措施。「收緊財政政策有助於減少總需求，減少通脹壓力，而通脹壓力會迫使央行加息。」

IMF預測，全球一般政府債務包括中央和地方政府以及政府所擁有機構的借款，2023年將達到相當於全球本地生產總值（GDP）的93.3%，之後逐漸上升，2028年達到99.6%。2018年債務佔GDP比重為82.8%，2020年達到近期的峰值99.7%。

加斯帕爾說：「美國和中國對這一趨勢的貢獻最大......如果剔除美國和中國，全球公共債務佔GDP比重將會下降。」

IMF經濟學家說，預計美國政府債務將在未來幾年持續上升，部份因為隨着嬰兒潮一代的退休，美國政府在醫療健康和社會安全福利方面的支出增加，在清潔能源項目和其他國內經濟政策方面的投入也更多。

根據IMF的數據，預計到2028年，美國一般政府債務總額佔GDP比重將升至136.2%，高於2018年的107.4%，也高於2020年疫情時期創下的133.5%峰值。2023年美國的債務佔GDP比重預計為122.2%，僅略高於2022年的121.7%。

全球第二大經濟體中國是另一個政府債務快速上升的國家。IMF預計，到2028年，中國的債務佔GDP比重將升至104.9%，相比之下，2023年債務佔GDP比重預計為82.4%，而2018年為56.7%。

IMF經濟學家稱，中國債務規模攀升背後的因素包括中國的人口正在迅速老齡化，導致政府相關支出增加；同時，政府為維持經濟增長還在採取刺激措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

