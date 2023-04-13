外媒：盧拉奉行平衡外交　巴西不會單純想當中國的「小弟」

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）已抵達中國，展開4天訪華行程。中國國際問題研究院，研究員王友明在環球時報撰文，稱中巴關係將呈現「政經雙熱」，《外交家》（The Diplomat）文章分折指該文章對中巴關係過分樂觀，兩國關係仍有分歧，巴西採取的是更平衡的態度。



王友明在環球時報撰文，指盧拉過去每次訪華，「都目睹中國發展的巨大成就」，因此「毫不掩飾對中國共產黨治國理政能力的羡慕」，對「中國共產黨十分尊敬」。

這種言論加強了中國的一種說法，即像巴西這樣的國家期待着中國領導，渴望模仿中國共產黨的治理，實現經濟奇跡。確實在盧拉第一次擔任總統期間，中國在2009年超越美國成為巴西最大貿易伙伴。且在數周前，兩國同意以人民幣結算貿易和投資，這都是巴西在經濟上靠攏中國跡象。

圖為4月12日，盧拉抵步上海機場。盧拉接下來會在13日訪問上海，再轉往北京。（Reuters）

《外交家》文章指出，巴西不會單純為複製中國的經濟成功扮演中國的「小弟」。其中一個原因，是盧拉要為巴西重新建立環境保護的倡導者。正如他在2022年於《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議（COP27）發言時表示，應對氣候變遷會是巴西政府最優先要務，巴西將重新與世界接軌。盧拉可以要求中國在減排上做得更好，還要求在巴西經營的中國企業對破壞環境負責。

在金磚國家上亦一樣，王友明指巴西讓前總統羅塞夫（Dilma Rouseff）接任金磚國家銀行行長，反映巴西對集團的重新關注。在訪華期間，盧拉將出席羅塞夫在上海舉行的就職典禮，王友明指加強與中國的合作將有助於巴西實現其全球大國的夢想。《外交家》指出雖然習近平可能會尋求對金磚國家的經濟領導權，但盧拉可能會要求在氣候保護方面的道義領導權。

在與美國的外交上，《外交家》指出盧拉2月率先訪問了美國，與總統拜登（Joe Biden）會面。兩人強調對民主的支持，尊重人權及解決危機的承諾，可見盧拉就任以來對美國及中國表現出的平衡態度。