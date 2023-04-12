盧拉訪問中國討論俄烏衝突　巴西擬成中間人積極涉足地緣局勢

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在4月12日率團訪華，造訪上海會晤商界領袖，再前往北京與國家主席習近平會面。此行除聚焦兩國貿易外，還有俄烏戰事。巴西有意擺脫前政府相對孤立的外交政策，嘗試展開大國手腕影響國際及地緣局勢。



與前博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府不同，盧拉熱衷外交事務，在他2003年至2010擔任總統期間，巴西持續與伊朗溝通，在伊朗核談判上發揮了重要作用。

在2月盧拉接受美媒一次訪問時，表明了有意成為中間人結束戰爭的希望：「這是我必須做的工作，我從德國總理開始，與馬克龍通了電話，又與拜登交談，我將與習近平，和印度——所有國家交談。我們必須要有一群會討論和平的人和國家。」

然而與許多發展中國家的領導人一樣，巴西對烏克蘭戰爭採取了不干預政策，未有參與歐美針對俄羅斯的制裁及打擊行動。盧拉雖然譴責過俄羅斯，稱侵略烏克蘭是錯誤，但亦批評歐美國家向烏克蘭輸出武器不是尋求和平。

盧拉這次訪華會討論的議題之一，是建立和平小組協助調解紛爭。巴西上周派遣了外交顧問前往莫斯科，表明有關計劃。有巴西的外交官表示，盧拉知道中國現在是唯一俄羅斯願意聆聽的國家，希望中國能為結束戰爭發揮積極作用。