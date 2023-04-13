美國菲律賓加強軍事同盟　小馬可斯劍指台海以外的盤算

美菲強化軍事同盟，兩國周二（11日）起舉行30多年來最大規模的聯合「肩並肩（Balikatan）」軍演。動員5400名菲方人員和1萬2200名美方人員，還有約100名澳軍及日本軍事觀察員參與。

演習歷時18天，其中包括在南中國海的一艘沉船上進行實彈演習，以及在軍演中部署「愛國者」（Patriot）防空導彈系統和「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統。

美菲一場「2+2」部長級對話同日在華盛頓啟動。雙方同意優化共同防禦能力及軍事合作現代化，並於五至十年內，完成美國對菲律賓安全援助的規劃藍圖。



同樣在11日，中國國家主席、中央軍委主席習近平到湛江南部戰區海軍視察調研。習近平強調，要貫徹新時代中共的強軍思想，深化練兵備戰，全面提高部隊現代化水平。他還說，要加強實戰化軍事訓練，堅持以戰領訓，要堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。

根據公開信息，中國大陸解放軍南部戰區首要國防任務是南中國海領土，也協助處理台灣問題。

在中美緊張關係升級、解放軍剛結束對台軍演的大背景下，美菲在南中國海和台海水域軍演與中國領導人視察南部戰區交織登場，對外釋放了威懾與反威懾的強烈信號。

美菲關係／美菲軍事合作：圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3週的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

小馬可斯扭轉前任親中疏美政策

美國在反共歲月支持老馬可斯（Ferdinand Marcos）獨裁政府，後者下台後也流亡赴美，與馬可斯家族有深厚淵源。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）去年執政後，扭轉前任杜特爾特（Rodrigo Duterte）親中疏美的外交政策，在安全議題上向美國靠攏。

外界普遍認為，菲律賓的地理位置和國家領導人的態度，將使菲律賓成為西方加強印太抗中行動的重要一環，也是美國在南中國海和台海周邊海域箝制中國的重要部署。

美菲於2014年簽署「加強國防合作協議」（EDCA），旨在進一步放寬美軍在菲律賓的活動範圍。今年2月，兩國同意擴大該協議範圍，商定在原有的五個軍事基地外，新增四個菲律賓戰略據點開放美軍建設權限。

根據協定，美國獲准進入菲律賓基地聯合訓練、預先部署設備以及建造跑道、燃料儲存和軍事住房等設施。

菲律賓在4月公佈向美軍增開的四個軍事基地的確切位置：菲國北部卡加延省（Cagayan）的卡米洛奧夏斯（Camilo Osias）海軍基地及拉洛機場（Lal-lo Airport）；伊薩貝拉省（Isabela）的陸軍軍營（Melchor Dela Cruz）；靠近南中國海、巴拉望島（Palawan）南邊外海的巴拉巴克島（Balabac）。

舞劍南中國海、意在台海

香港《明報》上週報導引述中國地緣政治學及戰略學家、軍事專家倪樂雄說，美國的印太戰略裏，南中國海問題與台海聯動，美方重拾「南中國海牌」，實際是怕中國近期對台「動手」。

倪樂雄認為，美軍規劃從側面牽制台海，以求台海「有事」時最快支援台灣，軍事干預，因此把菲律賓幾個新增據點作為軍事行動的前進基地。

他分析指出，菲幾個新基地最近距台灣約400公里，讓美軍未來的空中、導彈打擊能力，對中國的台灣戰略造成很大威脅。在戰時，美軍依據呂宋島北部三個新據點，進，可跨海從台灣南部登陸，與北面的駐日美軍和日自衛隊配合，增援台灣；退，可卡住巴士海峽，阻止解放軍海軍東出西太平洋，或從台灣南部「侵台」。

大陸一名不具名軍事專家判斷，美軍會在呂宋島據點部署海馬斯機動多管火箭系統，甚至短程導彈，火力足以奪得台菲間海區的製海權。而新據點位於呂宋島東北端，美軍的增援來自沖繩和關島，中國較難攔截。他指出，美國目前的島鏈戰略，是試圖以更少兵力，阻止解放軍輕易進出第一島鏈。

小馬可斯：菲無法避免捲入台海衝突

小馬可斯今年2月在訪問日本期間，接受《日本經濟新聞》專訪時表明，一旦台海爆發衝突，菲律賓不可能不被捲入。

2023年1月4日中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統小馬可斯舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。（新華社）

他說，因為地理位置的關係，「難以想像菲律賓可以避免捲入」台海衝突。小馬可斯還說，他的家鄉位於菲律賓北部北伊羅戈斯省（Ilocos Norte Province），距離台灣南部城市高雄僅40分鐘飛行航程，「我們覺得我們就處在前線。」

此外，美菲在1951年簽署的《共同防禦協定》，也可能讓菲律賓難以置身事外。協定規定，如果雙方在太平洋地區的土地或利益受到攻擊或襲擊，雙方都有義務保衛其盟友。

《端傳媒》分析稿指出，菲律賓的關鍵位置與美國的共同防禦條約，都讓菲律賓在第一島鏈扮演重要角色。

太平洋的波蘭？

除了與美國加強軍事同盟，菲律賓也與日本、澳洲加強安全合作，也跟英國商談海事執法問題。德法兩國也都表示，願同菲共同展開海事巡邏。

小馬可斯2月訪日期間與日本首相岸田文雄簽署協議，允許兩國軍隊在救災期間合作。此協議被視為後續協議的第一步，未來可能允許兩國在彼此的土地上部署部隊，進行軍事演習。

《經濟學人》今年2月刊登的文章引述一名菲律賓退休將領說，一旦中美起衝突，菲律賓軍力有限、難有作為，但菲律賓即便僅是扮演西方陣營所設想的後勤支援角色，也將招致巨大風險。

文章把波蘭當作菲律賓的參照點說，波蘭在俄烏戰爭中為烏克蘭扮演後勤支援的角色。波蘭是北約成員，與整個北約開戰的潛在威脅，使俄羅斯不敢跨越波蘭東部邊界。

但文章認為，如果中國跟美國已經打了起來，菲律賓將面對被攻擊的風險，因為那個時候不存在中國通過攻擊菲律賓來挑起戰爭的問題。

把玩中美蹺蹺板

小馬可斯雖然扭轉杜特爾特的親中立場，卻也沒有走向阿奎諾三世（Benigno Aquino III）仇華親美的極端路線，他仍面對在中美之間維持平衡的老難題。

在經貿上，中國是菲律賓的重要夥伴。截至2021年底，中國已連續六年成為菲律賓最大貿易夥伴，並躍升為菲第二大出口市場。

小馬可斯也希望保住這個重要的貿易夥伴。他今年1月對中國進行國是訪問後，形容訪中「成果豐碩」，菲律賓獲得中國200多億美元的投資承諾。

因此，當被問及與美日的安全合作是否會影響中國對菲投資時，小馬可斯堅稱，「這些行動不針對中國」。他也表示，「不能讓海上問題定義整個菲中關係」。

南中國海問題長期是菲中關係的導火索。今年2月，菲方就指責中方海警船在南沙仁愛礁附近向菲巡邏艇照射激光，引發一場風波。小馬可斯今年1月在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）對話上也說，中國、菲律賓和其他沿海國家在南中國海曠日持久的爭端讓他「夜不能寐」。

《日本經濟新聞》認為，小馬可斯的處境比阿奎諾三世要好，他不必背負南中國海國際仲裁案的包袱，可以通過與中國在經貿等領域的合作，緩衝其安全與外交政策對中菲關係造成的衝擊。

一邊廂繼續維持與中國的關係，爭取更多經貿利益，另一邊廂通過加強與美國及其區域夥伴關係，在南中國海問題上加大遏制中國的力度。

小馬可斯在中美蹺蹺板上，把玩著高難度的微妙平衡。中美關係持續惡化，給菲律賓帶來爭取自身利益最大化的空間，但這種平衡術也將越來越難掌控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

