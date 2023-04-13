美國軍情密件外泄　媒體曝「吹哨人」身份：曾效力軍事基地

美媒4月12日引述2名知情人士稱，涉將美國防部密件外泄是一名曾在美軍事基地工作的槍枝愛好者。消息人士描述他的年齡在20歲出頭到20多歲之間。



《華盛頓郵報》12日稱美國外泄軍情密件最早在備受遊戲玩家歡迎的即時通訊平台Discord一群組上流傳，成員大多是男童和成年男子，人數約20人。

成員稱群組在2020年新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間成立，他們因在槍枝、軍事裝備與基督教信仰有共同興趣而聚在一起。

報道引述群組成員稱，泄密者網名為OG，是群組內一些人尊敬的對象。OG是俚語Original Gangster的縮寫，有「最初的黑幫」的意思，指的是早就進入特定圈子並得人尊敬的元老級人物。

Discord分成各個不同伺服器，主要用戶以之作不同遊戲和話題的溝通、交流。（Reuters）

OG自稱曾在一個禁用電子設備的軍事地點工作。他在2022年起泄露密件。他2022年發布一條「帶有奇怪縮略語和行話」的訊息時，群組成員並沒太在意。

該報採訪其中一名成員，他稱曾仔細閱讀OG的訊息，以及「近幾個月來」發表的數百條其他訊息。這名成員說，這些看起來「幾乎是機密情報文件的逐字破譯」。

成員稱OG披露密件，是希望他們了解情況，認為這些資訊可保人們免受全球動盪影響。他稱OG是個聰明人，無可能不知道自己正從事違法行為。

這名成員拒絕將OG與美國前特工斯諾登（Edward Snowden）比較，認為他無意公開國家機密。他又指，OG認為美國執法部門和情報界試圖矇騙公民，但他對美國政府並無敵意，不認為他是俄羅斯或烏克蘭的特工。