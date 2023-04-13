美國軍情密件外泄　媒體曝「吹哨人」身份：曾效力軍事基地

撰文：張顥庭 許懿安
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美媒4月12日引述2名知情人士稱，涉將美國防部密件外泄是一名曾在美軍事基地工作的槍枝愛好者。消息人士描述他的年齡在20歲出頭到20多歲之間。

《華盛頓郵報》12日稱美國外泄軍情密件最早在備受遊戲玩家歡迎的即時通訊平台Discord一群組上流傳，成員大多是男童和成年男子，人數約20人。

成員稱群組在2020年新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間成立，他們因在槍枝、軍事裝備與基督教信仰有共同興趣而聚在一起。

報道引述群組成員稱，泄密者網名為OG，是群組內一些人尊敬的對象。OG是俚語Original Gangster的縮寫，有「最初的黑幫」的意思，指的是早就進入特定圈子並得人尊敬的元老級人物。

Discord分成各個不同伺服器，主要用戶以之作不同遊戲和話題的溝通、交流。（Reuters）

OG自稱曾在一個禁用電子設備的軍事地點工作。他在2022年起泄露密件。他2022年發布一條「帶有奇怪縮略語和行話」的訊息時，群組成員並沒太在意。

該報採訪其中一名成員，他稱曾仔細閱讀OG的訊息，以及「近幾個月來」發表的數百條其他訊息。這名成員說，這些看起來「幾乎是機密情報文件的逐字破譯」。

成員稱OG披露密件，是希望他們了解情況，認為這些資訊可保人們免受全球動盪影響。他稱OG是個聰明人，無可能不知道自己正從事違法行為。

這名成員拒絕將OG與美國前特工斯諾登（Edward Snowden）比較，認為他無意公開國家機密。他又指，OG認為美國執法部門和情報界試圖矇騙公民，但他對美國政府並無敵意，不認為他是俄羅斯或烏克蘭的特工。

圖為2016年9月14日美國國家安全局前外判技術員斯諾登透過視像在美國紐約市一個記者會上發言。（Reuters）
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