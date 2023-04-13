美國號稱鷹眼監控全球　為何自身密件外泄一個月才「扎醒」？

美國國防部一批機密文件泄漏，成為近日的國際焦點。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在4月11日首次就事件開腔，表示自己是在文件泄漏後1個月才知悉事件，意味文件在網上流傳一個月後，才讓美國國防部發現。為何一個具備監控全球能力，以高超諜報能力自居的美國，要待一個月才發現自己的機密文件遭大量外泄？



據情報調查網站Bellingcat指出，這批文件最早在3月出現在社交網絡上，首先是在Discord一個聊天室中，再流傳到匿名討論區4chan，然後是Twitter及Telegram等平台上。

美國國防部始終沒有評論文件的真實性，僅稱必然會對這次泄漏事件查個「水落石出」，一定程度肯定了文件的內容——最少一部分是真的。文件主要涉及俄烏戰爭，還有朝鮮、中國、阿聯猶等。

圖為3月3日，美國國防部五角大樓的俯瞰圖。（Reuters）

目前美國政府對誰和為何這些文件外泄毫無頭緒，相隔一個月才被發現亦顯示着美國在情報搜集上出現明顯漏洞。美國有現任及前任的官員指出，每個機構都會負責調查部門內的泄漏，但沒有一個辦公室會去監視社交網絡的泄漏事件。

這與美國政府會避免監視一般市民的活動有關，政府在追蹤美國人在社交媒體活動方面有一定法律限制。美國聯邦調查局（FBI）需要在立案後，才被允許進入社交媒體網站進行監視；國土安全部也可以監控某些線上活動，但僅限於對公眾開放的論壇，私人伺服器及聊天室不在監視行列。

一名前美國情報官員表示：「我們真的希望政府監控社會媒體網站上的一切言論嗎？答案是否定的。如果這樣做，就會陷入公民自由危機。」「我們還沒有想出一個辦法來解決這個問題，一方面保護人們的話語權，另一方面去找到底發生了什麼事。」

國土安全部情報和分析前代理副部長科恩（John Cohen）表示，政府需要找到一種方法，更密切地監測那些不具威脅的暴力行為或與恐怖主義，但仍可能是非法的網上活動，例如泄漏機密資訊。依靠研究或學術機構追蹤，可能比要求執法部門或情報機關更容易。