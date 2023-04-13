盧拉訪華｜中美天平尚未傾斜　俄烏和平的槓桿已被撬動

巴西總統盧拉（Luis Inacio Lula da Silva）已經開啟訪華之行。作為左翼領導人，年初在第三次當選總統後的首次演說中，盧拉承諾：「我的目標，就是讓每一個巴西人都能吃得上一日三餐。我要讓3,300萬巴西人免於飢餓，再讓其餘的一億巴西人脱離貧困。」因此他取經中國的現代化經驗和脱貧經驗的目的不言而喻。240餘人豪華經貿團背後是經濟合作在盧拉此行中相當重要。

不過這些常規合作之外，值得注意的是巴西是金磚國家一員，也是重要的新興國家和發展中國家。2010年，巴西曾一度躍升為世界第七大經濟體，從處於經濟崩潰邊緣的IMF援助貸款國， 變成為金磚成員和IMF債權國之一。作為一個有着全球影響力的發展中國家，巴西在全球事務上有一定分量。

今年2月盧拉訪美，他和美國總統拜登（Joe Biden）會晤時提到了名為「和平俱樂部」的和談方案，建議組建一個包括中國、巴西等金磚國家和中立國家組成的多邊機構調停衝突。3月初，盧拉通過視頻與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行交談，再次提出聯合各國建立「和平俱樂部」，和平談判結束俄烏衝突。訪華前夕盧拉也提到了與中方討論通過對話結束烏克蘭危機的可能性。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2023年4月13日下午參觀中國電訊設備供應商華為（Huawei）上海研究所。（Facebook@Lula）

巴西和中國一樣都不是俄烏衝突的當事國。盧拉提出和平俱樂部倡議，並同中方討論俄烏衝突。這些不代表中巴等國對解決俄烏衝突有關鍵影響力，但說明國際社會關於和平的呼聲正在加大。

盧拉訪華之前已經訪美。對巴西而言，美國是巴西最大的投資者，中國是巴西最大的貿易夥伴，中美都不可或缺的。盧拉此訪不代表中國在吸引巴西方面發揮了壓倒性優勢，但卻有可能成為撬動和平的槓桿。

去年俄烏衝突爆發後，土耳其一度積極斡旋俄烏談判。今年2月中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，積極勸和促談。此次巴西再次提出談判解決問題，說明國際社會正在形成一股呼籲停火的強大力量。

聚少成多，聚沙成塔，巴西中國等國家撬動和平的契機已經出現，為俄烏衝突降級的台階已經鋪好。

百年未有之大變局下，新興力量和廣大發展中國家正在崛起，美國一意孤行繼續支持烏克蘭打下去，需要考量這樣做的不良影響。俄羅斯也是時候思量持久戰的利弊了。無論是中方立場，還是巴西方案，抑或是土耳其的斡旋，美俄烏歐相關各方都有隨時走下台階的空間。