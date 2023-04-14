德國外長貝爾伯克訪華：歐洲不能漠視台海局勢

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）4月13日抵達天津，展開3天訪華之旅。她此行正值台海局勢緊張，以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華言論掀起風波之際，外界關注作為「歐洲火車頭」的德國如何談論中歐關係。她周四（13日）表示，歐洲絕不能對兩岸緊張局勢視而不見，因為台海地區軍事緊張升級，將令全球經濟置於「最壞情況」。



貝爾伯克在天津受訪時表示，中國是歐盟最大的貿易夥伴之一，歐洲需與北京保持密切交流，但也需要解決對中國的「不健康」依賴，這並不意味着脫鉤，而是要將風險降至最低，並意識到經濟依賴會帶來風險。

馬克龍上週在華受訪時稱，歐盟不應在台灣問題上「捲入不屬於我們的危機」。貝爾伯克則表示，德國和歐盟在經濟上很脆弱，不能對台灣海峽的緊張局勢無動於衷，全球50%貨運通過台灣海峽，以及70%半導體經過台海運輸，因此保持通道自由也符合德國的經濟利益。

貝爾伯克表示，台海的軍事緊張升級，將是全球最糟糕的情況，尤其影響德國這種工業國家。

貝爾伯克13日參觀一間位於天津的學校，它是德國外交部「學校：塑造未來的夥伴」（PASCH）項目的一部份。她亦會參觀一間由德國公司持有的風電廠。

根據行程，貝爾伯克14日與中國國務委員兼外交部長秦剛會面，一同主持第6輪中德外交與安全戰略對話，之後兩人將一同乘高鐵前往北京。她抵達北京後，會與其他中國高級官員會面，包括國家副主席韓正和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。