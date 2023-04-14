烏克蘭總理訪美晤耶倫　稱今年重建工作非常重要

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）訪問美國期間，周四（4月13日）與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）會晤，雙方會後共同見記者。什梅加爾對美國提供持續且堅定的支持表示歡迎，並指烏克蘭今年展開重建工作非常重要，基輔已確定今年有140億美元的優先資金缺口。



耶倫曾在2月訪問基輔，她向什梅加爾表示，自己親眼目睹烏克蘭軍民的勇敢和堅韌。

她強調，美國從戰事的第一天開始，就與烏克蘭並肩同行，至今已經提供了大量的經濟支持，並將在未來幾個月提供更多安全和人道主義援助。

什梅加爾讚揚美國對俄羅斯實施更嚴厲制裁，包括最新制裁120多家公司和實體。他又表示，烏克蘭已經實施特殊的控制措施，以確認收到的每一美元援助，又指該國在過去一年的反腐敗改革，遠多於以往多年總和。

據世界銀行、聯合國、歐盟委員會和烏克蘭最近估計，烏克蘭重建將花費4,110億美元，比早先估計的3,490億美元大幅增加。

另外，歐盟理事會通過決議，在歐洲和平基金框架內向烏克蘭提供10億歐元的援助。該筆款項是歐盟在歐洲和平基金框架下，向烏克蘭提供的第8筆援助，至今累計達46億歐元。