中俄外長會晤談烏克蘭局勢　秦剛：化解危機需各方創造和談條件

中國國務委員兼外長秦剛4月13日在烏茲別克城市撒馬爾罕會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），俄羅斯外交部指，兩人討論烏克蘭局勢，中方也指雙方就烏克蘭危機交換意見，秦剛指化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。



俄羅斯外交部在聲明指，拉夫羅夫與秦剛在會面上討論了烏克蘭的情況。

中國外交部指，雙方就烏克蘭危機交換意見，秦剛介紹近期中方向國際社會發出的呼籲，強調化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件，中方將繼續為推動政治解決、重啟和談發揮建設作用。

外交部稱，拉夫羅夫積極評價中方立場主張，表示複雜問題應尋求系統性的解決方案，俄方反對集團對抗，將繼續堅持政治解決方向。

據中方指，秦剛也向拉夫羅夫表示，中方願同俄方一道以落實兩國元首共識為核心任務，推動雙邊關係始終保持高水平運行，雙方要保持高層交往，維護政治互信，推動兩國元首簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》儘早落地見效，引領雙方經貿合作高質量發展。

秦剛又表示面對變亂交織的世界，中國國家主席習近平提出一系列重大倡議和理念，為共同應對全球挑戰貢獻中國方案，歡迎俄方積極支持參與。

中方稱雙方將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作，推動世界多極化和國際關係民主化，又將加強「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，探討開展自貿可研，爭取早期收穫。