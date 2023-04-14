金磚推動本幣結算　專家質疑成效：美元被取代已聽過太多次

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問中國，他在4月13日於上海訪問新開發銀行，又稱金磚銀行的總部時，呼籲金磚國家應以本國貨幣結算。這是去美元化的又一舉措，但有專家認為，若要真正對美元構成挑戰，金磚國家必須團結一致，且貨幣必須自由買賣、不受管制，否則將很可能是空話。



美元在全球金融體制受到威脅已不是什麼新鮮事，早在上世紀80年代開始就經常發生。最近的一次，是緣於俄烏戰爭俄羅斯遭到制裁，俄羅斯利用美元結算遭受很大限制，因而被迫改以人民幣結算，讓人民幣在國際市場使用率大增。

盧拉提出的金磚銀行本幣結算也是其中一個，金磚五國包括了中國、巴西、俄羅斯、印度和南非，集團現正考慮把伊朗及沙特阿拉伯也包含其中。

圖為4月13日，盧拉訪問上海新開發銀行，又稱金磚銀行的總部時致詞。（Reuters）

英國經濟學家，提出「金磚四國」理論的高盛公司首席經濟師奧尼爾（Jim O'Neill）表示，考慮到發行世界主要儲備貨幣所帶來的所有額外責任，美元退出對美國來說不一定是壞事，特別是美國今天已不再像過去那樣佔據主導地位。

金磚國家在推行其貨幣結算前，要擴大其影響力仍要面對很多挑戰。奧尼爾指出，原因是時至今天，組織除了發表象徵性的聲明之外，要取得什麼共同成果還不清楚。且關鍵是集團最主要的經濟體是中國和印度，兩國在地緣上激烈競爭。

「我經常認為，中國和印度——世上迄今人口最多的國家之間缺乏合作讓人感到可惜。如果他們能夠克服歷史上的敵意，制定一個雄心勃勃的共同議程，以擴大貿易並解決疾病或氣候變化等問題，那麼由金磚國家推動的金融和貨幣政策，挑戰以美元為首的貨幣市場的想法將不僅是可信的，更可能實現。」

因此奧尼爾認為，中國可以先踏前一步，邀請印度共同建設一帶一路的倡議，並與金磚國家共同實現跨國基建等議程，為亞洲和其他地區作出更大和持久的貢獻。否則金磚倡議只不過是中國倡議，把中國的優惠政策強加於別人。

奧尼爾又指出，想要對美元構成戰略挑戰，就必須允許且鼓勵國外和國內的投資者自行決定何時購買或出售以其貨幣計算的資產。這意味着並非中國的資本控制。

對於可能加入的伊朗和沙特也是一樣，儘管兩個石油大國的加入可以大幅拓展金磚集團的實力，但除非取代美元是所有國家的共同願望，且有一個明確的目標，否則這最後也只會是空話：「過去已有多太次聽到石油可以就一種新的貨幣定價，首先是德國馬克、然後是日圓、然後是歐元，但今天大家在用的依然是美元。」