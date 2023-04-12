盧拉訪華｜巴西與中國本幣結算背後的傳奇人生

導讀：巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將於今日（12日）至15日對中國進行國事訪問，並將於14日在北京與國家主席習近平會面；訪華期間他亦會與總理李強會面，將簽署多份雙邊協議。這位一生充滿傳奇色彩的巴西左翼政治家，更是近期推動巴西與中國的貿易當中放棄美元採取本幣結算的關鍵人物。



巴西政府在上周宣佈：與中國的貿易當中放棄美元採取本幣結算。這件事情讓大家都很奇怪，如果是俄羅斯、伊朗放棄美元，這個大家都可以理解。巴西作為一個美洲國家，它怎麼會放棄美元？

很多朋友解讀這裡面非常重要的一個原因是，巴西每年在從中國的貿易當中大概獲得400億到500億美元的貿易順差，這個對巴西經濟來講非常重要，中國是巴西最大的金主之一，所以巴西才會跟中國之間採取本幣結算。

盧拉於4月11日出發前往中國作國事訪問前，在巴西機場與副總統Geraldo Alckmin牽手。(Reuters)

但是我們在研究這個案例過程中，也看到了另一個重要的因素，就是巴西的現任總統盧拉，他的人生非常傳奇。他從巴西最底層的赤貧老百姓，在沒有任何背景的條件下自己奮鬥成為了總統。然後從總統退下來之後又患了癌症，治好了癌症之後又進了監獄，從監獄裏面出來大家都以為他的人生包括他的政治生涯也基本就走到盡頭了。但是這個時候他又當選了新一任的總統，他跌宕起伏的人生跟我們這次看到的本幣結算是有非常重要的關係。

具體我們一起來看一下，盧拉總統出生在1945年，出生地在巴西東北部一個偏遠的農村，他家裡面一共哥八個，他排行第七。在他5歲的時候，隨着母親坐着很破的大風車去巴西東南部的一個工業區打工謀生，他從6歲開始靠給別人擦皮鞋來補貼家用、來維持生計。12歲進工廠，18歲那年他的手指頭在一個機床的故障當中被切除了，這個事故出來以後僱主不但沒有賠給他錢反而開除了他，理由是你沒有辦法馬上從事勞動了。在盧拉 25歲那年，他懷孕8個月的妻子被軍政府迫害致死。

阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣。圖為巴西經濟部長哈達德與總統盧拉（右）。（Reuters）

如果是我們普通人遇到這種問題，估計很長時間難從這種陰影和痛苦當中走出來，但是盧拉恰恰相反。這件事情讓他成為了工人運動的領袖。從此以後他為了底層人民的權利而鬥爭，反反覆覆的進監獄然後又出來。但是他始終都堅持鬥爭，後來他整合了多個工人運動的政黨成為了今天的勞工黨。

在此之後，他三次代表勞工黨競選總統，三次都失敗了。但是在第四次競選的時候他成功了，成為巴西歷史上第一位通過競選上台的左翼政治領袖。

在他之後的執政生涯裏，他比較強調宏觀調控、重視底層老百姓的生活、努力的發展生產、重視教育。在他執政期間，巴西經濟取得了舉世矚目的成就，從一個依靠IMF貸款來維持生計的債務國，搖身一變成為了IMF的債權國而且成為了金磚國家成員之一。貧困率下降了50%，年複合經濟增長率達到4.3%。躍升為第七大經濟體，而且在他離任的時候還給巴西留下了1萬億美金的外匯儲備。

在外交方面盧拉還跟委內瑞拉的查維斯和古巴的卡斯楚這些左派領袖合作，建立了拉美和加勒比共同體。第一次把拉丁美洲國家團結在一起而且排除了美國和加拿大，這無疑也惹火了美國，為之後他遇到了很多坎坷也埋下了伏筆。

盧拉先後經歷過患癌、貪污指控、坐監，再於今年1月以77歲之齡再次當選總統。(Reuters)

2010年在他下台之後，盧拉先是患了癌症，後來又被指控洗錢和貪污，2017年又進了監獄。之後他不但治好了癌症而且也洗脫了罪名。2023年1月盧拉再次當選總統，這個時候他已經77歲了。在他當選總統的時候我看了很多有關他的照片，白鬍子白頭髮。給我留下最深刻印象的就是他炯炯有神的眼神，並且眼神當中充滿着堅定，看上去感覺這個人就不是一個普通人，更像是一個鬥士。

我們認為正是因為巴西有這樣的一位總統，才促成了這次的本幣結算。這件事情之後大概兩方面的影響。

第一，巴西作為一個拉美大國，它率先放棄了美元，接下來可能很多的美洲國家會緊跟其後。同時最近一段時間我們看到在亞太，在其他的一些地區也有一些國家開始放棄美元。昨天夜裡，印度宣佈跟其他一些國家部分貿易份額開始採取本地結算，也放棄了美元。因此這第一個方面比較重要的影響就是美元體系在未來一段時間可能會遇到一些風險，我們應該緊密的去觀察。

第二，巴西跟中國之間的貿易比較大的一個份額就是大豆，每年的大豆貿易大概是300-400億美金，而且巴西的大豆比美國的更便宜，在採取了本幣結算形成了比較穩定的貿易關係之後，我們相信以後我們再從美國購買的大豆量可能就會比較少。

但大家也知道，在中美貿易戰的過程當中，美方對我方最大的訴求就是希望我們更多的去購買大豆。但是這在將來來看恐怕是越來越難了，所以我們看未來一段時間，無論是民主黨在台上或者是接下來的大選共和黨如果能上台，中美關係在這個方面上恐怕再想有迴旋的餘地，都會比較困難。

作者: 陳洪斌，中國首席經濟學家論壇理事、鵬揚基金首席經濟學家



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