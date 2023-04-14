中國使館不點名批評波蘭總理：烏克蘭與台灣問題無可比性

中國駐波蘭大使館4月14日以不點名方式，批評波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，並強調兩者不存在任何可比性。



中國駐波蘭使館發言人14日稱，「4月13日，個別波政府官員在美國智庫發表演講，公然將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，妄稱如果烏克蘭戰敗，中國大陸可能第二天就會攻打台灣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

使館發言人指，「台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。」

發言人強調，各方在烏克蘭問題上強調要維護主權和領土完整，在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。

發言人續稱，「任何借烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。」

發言人最後指出，一個中國原則是公認的國際關係准則，也是中波關係的政治基礎。敦促波方有關官員充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，避免干擾中波關係大局。

波蘭總理莫拉維茨基13日在美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演講時表示，若烏克蘭戰敗，中國或會在次日攻擊台灣，又指自己在烏克蘭局勢和台灣局勢之間看到有很多聯繫性、很多互相依賴性。