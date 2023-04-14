德國外長訪華今晤秦剛　德媒：戰略對話「最棘手」一環

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）4月13至15日訪華，14日會晤中國外長秦剛，兩人並舉行外交與安全戰略對話，德國傳媒形容這是此行的「最棘手」一環，有英媒則刊文談到貝爾伯克已被認定為對中國「不友好」人士，令她此行能做的事不多。



貝爾伯克14日於天津與秦剛一同參觀在當地的德企，之後一道乘坐高鐵到北京，兩人共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，深入討論中德關係、國際和地區問題。據中方指，雙方一致同意，中德應增進戰略互信，秉持正確相互認知，堅持互尊互信，尊重彼此核心利益。

德國外長訪華：2023年4月14日，德國外交部長貝爾伯克和中國外交部長秦剛出席在中國北京釣魚台國賓館舉行的聯合記者會。（Reuters）

德國之聲：戰略對話是最棘手一環

《德國之聲》13日形容，貝爾博克與秦剛舉行的中德外交與安全戰略對話，會是這次訪華之旅的「最棘手」一環，這是由於中國在俄烏戰爭和台海局勢等議題上，與西方都抱持不同看法。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月初受訪，稱歐洲應實現戰略自主，減少依賴美國，引發爭議。《德國之聲》英文版13日指，貝爾博克訪華前夕的言論，似乎向馬克龍提供了一些支持，她回應稱歐盟優勢在於「我們不僅彼此接近，而且在我們於利益和價值觀核心問題上尋求共同的戰略方針。」

金融時報文章：貝爾伯克難如願

《金融時報》網站14日則刊出分析文章指，鑑於貝爾伯克身上的對華強硬標籤、她在歐盟內部影響有限及德國政府內部分歧，她於這次中國之行除了中德雙邊關係事務外，其他能做的事恐怕不多，且在中國國內輿論中，她被認定為對中國「不友好」的人士。

中國外長秦剛（圖）2023年4月14日會晤德國外長貝爾伯克（Reuters）

法新社：貝爾伯克強調歐洲團結

法新社13日指貝爾伯克在此行強調歐洲對華政策的一致，文章也談到貝爾伯克在回應馬克龍的言論時，語調的嚴厲程度低於德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius），又強調馬克龍之前是與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪華已是非常重要的徵象，皮斯托里烏斯則指馬克龍的說法令人「遺憾」。

政治家：「澄清事實」之行

《政治家》（Politico）歐洲版12日則刊文稱，貝爾伯克此行目標是在馬克龍訪華之行後「澄清事實」，即強調歐洲不會讓台灣或美國失望。文章也談到德國外交部正起草德國的第一份對華戰略，《政治家》指草案初稿強調要對北京採取更強硬路線，貝爾博克與她所屬的綠黨站在強硬立場的前端，但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則傾向更溫和做法。