德國外長訪華今晤秦剛 德媒：戰略對話「最棘手」一環
德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）4月13至15日訪華，14日會晤中國外長秦剛，兩人並舉行外交與安全戰略對話，德國傳媒形容這是此行的「最棘手」一環，有英媒則刊文談到貝爾伯克已被認定為對中國「不友好」人士，令她此行能做的事不多。
貝爾伯克14日於天津與秦剛一同參觀在當地的德企，之後一道乘坐高鐵到北京，兩人共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，深入討論中德關係、國際和地區問題。據中方指，雙方一致同意，中德應增進戰略互信，秉持正確相互認知，堅持互尊互信，尊重彼此核心利益。
德國之聲：戰略對話是最棘手一環
《德國之聲》13日形容，貝爾博克與秦剛舉行的中德外交與安全戰略對話，會是這次訪華之旅的「最棘手」一環，這是由於中國在俄烏戰爭和台海局勢等議題上，與西方都抱持不同看法。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月初受訪，稱歐洲應實現戰略自主，減少依賴美國，引發爭議。《德國之聲》英文版13日指，貝爾博克訪華前夕的言論，似乎向馬克龍提供了一些支持，她回應稱歐盟優勢在於「我們不僅彼此接近，而且在我們於利益和價值觀核心問題上尋求共同的戰略方針。」
金融時報文章：貝爾伯克難如願
《金融時報》網站14日則刊出分析文章指，鑑於貝爾伯克身上的對華強硬標籤、她在歐盟內部影響有限及德國政府內部分歧，她於這次中國之行除了中德雙邊關係事務外，其他能做的事恐怕不多，且在中國國內輿論中，她被認定為對中國「不友好」的人士。
法新社：貝爾伯克強調歐洲團結
法新社13日指貝爾伯克在此行強調歐洲對華政策的一致，文章也談到貝爾伯克在回應馬克龍的言論時，語調的嚴厲程度低於德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius），又強調馬克龍之前是與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪華已是非常重要的徵象，皮斯托里烏斯則指馬克龍的說法令人「遺憾」。
政治家：「澄清事實」之行
《政治家》（Politico）歐洲版12日則刊文稱，貝爾伯克此行目標是在馬克龍訪華之行後「澄清事實」，即強調歐洲不會讓台灣或美國失望。文章也談到德國外交部正起草德國的第一份對華戰略，《政治家》指草案初稿強調要對北京採取更強硬路線，貝爾博克與她所屬的綠黨站在強硬立場的前端，但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則傾向更溫和做法。