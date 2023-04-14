韓國新統一白皮書用詞生變　韓媒：將局勢不穩歸咎朝鮮

韓國統一部星期五（4月14日）發布《2023統一白皮書》，將韓半島局勢不穩、韓朝交流合作停擺的責任，歸咎於朝鮮核威脅及軍事挑釁，並採用「朝鮮無核化」、「美朝關係」等新表述，引發關注。



韓聯社14日報道，韓國統一白皮書指出，朝鮮不斷發起核導威脅和挑釁，加劇半島安全緊張局勢。白皮書還稱，因朝方的軍事威脅和挑釁，韓朝未能進行交流與合作。這些表述被解讀為，韓國政府將半島局勢緊張、韓朝關係陷入僵局的責任歸咎於朝方的核開發與軍事挑釁。

引人關注的是，白皮書使用「朝鮮無核化」一詞，取代了韓國政府之前一貫使用的「韓半島無核化」。韓半島無核化出自1992年韓朝發表的《韓朝關於韓半島無核化的共同宣言》，是被前屆政府採納使用的官方用語。2023年的白皮書明文提出「朝鮮無核化」，闡明應棄核主體是朝鮮。此外，官方向來使用的「朝美」、「朝美關係」改為「美朝」、「美朝關係」，也引發關注。

2023年的白皮書中詳細介紹「大膽構想」等政府的對朝、統一政策，還用兩個章節着重介紹朝鮮人權問題。

這份白皮書全書共290頁，分為7個章節，發行1萬冊。韓國統一部官網也將上傳電子版的白皮書。

本文獲《聯合早報》授權轉載

