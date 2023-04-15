法國憲法委員會裁定養老金改革法案合憲　勞工部長：9月1日起生效

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）把法定退休年齡從62歲提高至64歲的計劃4月14日獲法國憲法委員會（Constitutional Council，又稱：憲法法院）通過。但法國憲法委員會也稱法案某些條款存在法律漏洞。



根據法國商業調頻電視台（BFM TV），馬克龍未來48小時將簽署法案。法國勞工和社會事務部長博爾內（Elisabeth Borne）其後也宣布，養老金改革會從9月1日開始實施。

全國多個工會敦促馬克龍不要簽署這項法案。不過總統辦公室稱，馬克龍將在未來數天簽署法案，讓它成為法律的一部份。

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）稱，憲法委員會裁定這項法案沒有違憲，其立法程序已結束，今晚無人贏，也沒人成為輸家。

左翼政黨「不屈服的法國」黨領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）認為，憲法委員會的裁決表明它更關注總統君主制而非主權人民的需求。

極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖兼總統候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）則形容養老金改革法案是沒必要和不公正的改革，稱它尚未具法律效用，人民永遠擁有最終決定權，有權為權力更迭做準備。