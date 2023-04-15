JR PASS加價｜日本鐵路通票價格10月起調升　最平7天5萬日圓

日本JR集團（Japan Railways Group）4月14日宣布，全國版JR PASS（鐵路通票）10月起加價。



JR集團聲明稱，全國版JR PASS目前不適用於乘搭東海道・山陽新幹線的希望號（NOZOMI），以及山陽・九州新幹線的瑞穗號（MIZUHO），不過10月起可額外加購，價格會再另行公布。

日本全國版鐵路通票新價格

●普通車廂7日券：5萬日圓（約2,935港元）

●普通車廂14日券：8萬日圓（約4,695港元）

●普通車廂21日券：10萬日圓（約5,869港元）

●豪華綠色車廂7日券：7萬日圓（約4,108港元）

●豪華綠色車廂14日券：11萬日圓（約6,456港元）

●豪華綠色車廂21日券：14萬日圓（約8,216港元）

至於加價方面，自10月開始，最平價、普通車廂的成人票價7日券由29,650日圓增至5萬日圓，14日券從47,250日圓加到8萬日圓，21日券由60,450日圓增為10萬日圓。

豪華綠色車廂7日券由39,600日圓增至7萬日圓，14日券從64,120日圓加到11萬日圓，21日券由83,390日圓增為14萬日圓。

日本鐵路通票是特別計劃乘車券，僅限於向以觀光為目的的訪日遊客發售。