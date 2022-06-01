日本京都市陷財政危機　二條城等旅遊景點門票紛加價挽救

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致各地遊客大幅減少，更是令日本京都市政府的財政危機加劇。作為財政與行政改革一環，當地23個公共設施門票從6月1日起加價，包括二條城和京都市動物園等。



根據朝日放送電視台，世界遺產二條城成人門票，包含入城費加二之丸御殿參觀費，從1,030日圓（約62港元）調漲到1,300日圓（約78港元），京都市動物園成人門票亦從620（約37港元）日圓調漲到750日圓（約45港元）。

報道指，市政府本年度計劃138個公共設施加價，預料可增加約5.4億日圓（約3270萬港元）收入。

京都財政危機：圖為2021年10月14日的日本京都市貌（Getty）

京都「破產」危機

京都過去多年已面對財政赤字問題，到了疫情期間，更是陷入「破產」危機。京都遊客過去連續多年超過千萬人次，但受疫情影響，2020年驟降到45萬人次，而旅遊業在京都的國內生產總值當中佔比14%，是日本平均水平的3倍左右。

京都市實質負債目前高達8600億日圓（約520億港元），京都市長門川大作2021年曾說，這種債留子孫的非常事態正在持續，再這樣下去的話，「10年內市府財政就有可能破產」。這也讓京都市政府必須以改善財政收支狀況作為目標。2011年11月，當地交通局宣布出售列車零件、車牌等，以協助挽救政府的財政危機。

門川大作對這次加價表示，為了不把負擔推給下一代且讓設施可持續，政府討論過向顧客收取多少錢、多少支出應從稅收中撥款和調整票價等，他希望降低成本的同時能高效運營。