美國制裁2中國公司5個人　指涉供應芬太尼原料

美國財政部宣布，制裁涉嫌走私芬太尼（Fentanyl）的兩家中國企業和5名個人。



據美國財政部星期五（4月14日）官網公告，將兩家中國企業和5名個人列入制裁名單，指控他們向墨西哥的販毒集團供應易製毒化學品，用來生產非法芬太尼銷往美國市場。

美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）在新聞稿中說，受制裁的兩家中國企業是武漢碩康生物科技有限公司和蘇州小栗醫藥科技有限公司。被制裁的5名個人是武漢碩康生物科技有限公司法人代表姚華濤、銷售代表吳雅琴和吳永昊，以及公司合作人王洪飛。

據公開數據，2022年5月至9月，美國司法部毒品管制局（DEA）在全美各地緝獲3,600萬劑致命劑量的芬太尼。2021年，超過10.7萬美國人死於吸毒過量，其中66%死亡歸因於濫用芬太尼等合成鴉片類藥物。美國媒體稱，「芬太尼幾乎滲透到非法毒品買賣的每個渠道」。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長納爾遜（Brian E. Nelson）說，「非法芬太尼對每年數以萬計的美國人死亡負有責任。」

納爾遜說，作為美國政府應對這場危機的一分子，財政部將繼續「積極使用我們的各種工具防止生產毒品所需要的易製毒化學品和機械的轉移」。

這項打擊芬太尼傳播鏈的專項行動由美國財政部、美國毒品管制局和美國司法部聯合展開。

姚華濤、吳雅琴和吳永昊4月4日在紐約美國東區法院被起訴，他們面對的指控是涉嫌從事芬太尼進口和洗錢活動。

據美國之音報道，美國務卿布林肯（Antony Blinken）星期五發表聲明說，美國宣布針對芬太尼非法走私活動採取了一系列措施，其中包括獎勵那些提供資訊並促成將27名涉嫌走私活動拘捕和定罪的人。

他說，美國司法部還宣布對錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）有關的芬太尼走私犯提出指控。美國財政部也宣布對涉嫌從事芬太尼易製毒化學品走私的5名中國人和兩家中國實體實施制裁。這些行動展示美國追究犯罪分子法律責任的堅定決心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

