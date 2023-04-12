俄烏戰爭｜美國制裁120實體或個人　包括香港註冊公司及中俄企業

美國周三（4月12日）宣布對20多個國家的120多個實體或個人實施制裁，以打擊俄羅斯入侵烏克蘭。被制裁對象包括俄羅斯私營軍事公司、中國企業，以及俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）屬下實體。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）發聲明中稱，美國財政部和國務院實施的制裁，適用於20多個國家的120多個實體和個人，當中包括協助逃避制裁的人。美國將繼續對俄羅斯，以及那些支持對烏克蘭開戰的人採取行動。

美國財政部在另一份聲明中表示，已對在全球各地的俄羅斯金融促進者，以及協助逃避制裁者，實施了制裁，包括土耳其、阿聯酋和中國的個人和公司。

周三被制裁的目標包括俄羅斯私人軍事公司愛國者（Patriot） ，美國國務院稱該公司與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）有關。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）屬下的5個實體和1名個人也列為對象，美國國務院指，Rosatom利用能源出口對其客戶施加政治和經濟壓力。

此外，中國和德宇航技術有限公司（China HEAD Aerospace Technology Co.）也在名單，該公司被指向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）及與該組織領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）有關的實體，提供烏克蘭境內的衛星圖像。

美國財政部也對金派科技（香港）有限公司（King-Pai Technology HK Co, Ltd,.）實施制裁，指該公司是一家總部設於中國的供應商，為俄羅斯軍工實體提供服務。