蘇丹衝突最少56死　兩軍拒談判　住宅區驚見戰機裝甲車

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）4月15日爆發衝突，最少56名平民死亡、595名包括平民及武裝部隊成員在內的人受傷，首都喀土穆（Khartoum）住宅區出現裝甲車，上空有戰機飛過，畫面觸目驚心。



RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）稱RSF會繼續戰鬥，直到奪取所有軍方基地。

政府軍則稱，排除在RSF解散前進行談判的可能性。

英國廣播公司（BBC）16日引述一名路透社記者表示，有裝甲車在喀土穆的街道行駛。網媒Faytuks News在Twitter上發布影片，顯示有戰機在喀土穆住宅區的上空飛過，並稱有報道指，空軍在喀土穆空襲RSF的目標。

法媒16日稱，RSF聲稱他們已佔領位於喀土穆的機場、國家電視台、總統府、陸軍總司令官邸、麥羅維（Merowe）、法希爾（El Fasher）、西達爾富爾州（West Darfur）。政府軍否認有關說法。

擾亂航空交通

報道指，喀土穆機場有一架民用飛機起火，沙特阿拉伯航空公司（Saudia）指公司的一架飛機被攻擊。很多航空公司已暫停飛往喀土穆的航班，而鄰國乍得（Chad）已關閉與蘇丹的邊境。

中國駐蘇丹大使館15日發布緊急安全提示，提醒在蘇中國公民和中資機構保持高度警惕，嚴格避免外出，加強安全防範，遠離臨街房間或窗戶，防止被流彈誤傷，保護好自身生命財產安全。

英國駐蘇丹大使館15日建議所有在蘇英國公民留在室內，並留意大使館發布的出行建議。