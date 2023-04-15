蘇丹叛軍疑攻佔首都機場　飛機起火　沙特航空：有客機遇「事故」

蘇丹局勢急劇升溫，多地爆發武裝衝突，當地叛軍、準軍事組織快速支援部隊（Rapid Support Forces，簡稱RSF）4月15日稱已佔領總統府、喀土穆（Khartoum）機場等地，政府軍則否認。但沙特阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）表示，有一架航機在喀土穆起飛前遭遇「事故」，又指決定暫停所有往來蘇丹的航班。



根據網絡上流傳的影片，蘇丹首都喀土穆國際機場陷入混亂，停機坪上有飛機着火。

沙特阿拉伯航空表示，有一架航機在喀土穆起飛前遭遇「事故」，但未有進一步解釋，這間航空公司稱決定暫停所有往來蘇丹的航班，直至另行通知。

埃及航空公司（EgyptAir）也在15日宣布，暫停所有往來喀土穆的航班，為期72小時。

▼荷蘭媒體BNO news在Twitter上載的影片顯示，蘇丹首都喀土穆國際機場停機坪上有飛機着火：

路透社15日引述目擊者稱，蘇丹多地發生激烈槍戰。RSF在之前發布聲明中稱，政府軍隊開進位於南喀土穆的一個RSF基地，以重型和輕型武器開火。

RSF稱此舉是「野蠻攻擊」，已與國際和當地調解方溝通，並向他們通報局勢。此外RSF稱，他們不以民眾為目標，呼籲人們站在他們一方。

在政府軍與RSF於喀土穆發生衝突的情況下，喀土穆國際機場取消全部航班升降。

▼Twitter上流傳的影片顯示，RSF部隊闖進喀土穆國際機場，身在其中的乘客和途人紛紛伏地躲避：

▼更多現場圖片，請點擊放大觀看：