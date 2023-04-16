特朗普被起訴後競選捐款急增

美國前總統特朗普（Donald Trump）的總統競選團隊星期六（4月15日）發布報告稱，他們在2023年首3個月裏籌集到1,450萬美元（約1.1億港元）；而在特朗普宣布面臨刑事指控後，籌款金急速增加。



路透社報道，競選團隊公布文件稱，在特朗普於3月18日宣布面臨涉嫌挪用2016年競選資金用作封口費的指控後，競選團隊收到約270萬美元（約2,119萬港元）來自個人捐贈者的捐款。

而在特朗普宣布面臨指控前，來自個人捐贈者僅有100多萬美元。驟增的競選資金將為特朗普接下來的競選活動注入更多「活力」。

競選團隊報告說，截至3月，他們共花費了350萬美元（約2,747萬港元），其中近半用於支付競選工資和出差旅費。另有7,000美元（約5.5萬港元）用作特朗普在佛羅里達州南部高爾夫俱樂部和度假村的開銷。

根據路透社及益普索4月進行的民意調查，每10名共和黨人中就有8人認為針對特朗普的指控帶有政治動機。此外，自特朗普被起訴後，他的支持率便持續領先其他共和黨總統候選人。

儘管如此，特朗普仍未拿下共和黨總統候選人的提名資格。一些專家認為，官司纏身的特朗普或面臨其他更嚴重的調查指控，促使厭倦「特朗普周邊戲劇性事件」的共和黨人另尋合適的總統候選人。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）預計很快將正式宣布參選總統競選。他報告說，截至3月底，他的政治籌款賬戶上約有8,500萬美元（約6.67億港元）。

為了應對來自德桑蒂斯的威脅，特朗普的競選團隊向監管機構報告，它計劃花費150萬美元（約1,177萬港元）投放反對德桑蒂斯競選的電視廣告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

