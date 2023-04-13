特朗普控封口費案關鍵證人　指散布謊言並索償5億美元

美國前總統特朗普（Donald Trump）周三（4月12日）在佛羅里達州聯邦法院入稟，控告其前律師科恩（Michael Cohen）並索賠5億美元。科恩是特朗普涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費一案的關鍵證人，他自認是支付封口費的中間人。



根據入稟文件顯示，特朗普指控科恩在書籍、播客（Podcasts）和會見媒體時「散布謊言」，違反他與特朗普身為律師與客戶的關係。訴訟中指，科恩在他2020年出版的書《不忠誠》（Disloyal）中不實指控特朗普為「種族主義者」，並捏造與特朗普的對話。

而該書發布時間，恰好在2020年11月3日總統大選前，顯示科恩打算在最有利可圖的時間，不當地披露特朗普的機密資訊，對特朗普聲譽造成最具破壞性的影響。

Michael Cohen, former attorney for former U.S. President Donald Trump, arrives to the New York Courthouse in New York City, U.S., March 13, 2023. （REUTERS）

科恩原是特朗普屬下房地產公司的高層，2017年擔任特朗普的私人律師。科恩在2018年承認充當中間人，向AV女星「暴風女」丹尼爾斯支付13萬美元，因違反聯邦選舉法等罪名，被判處3年徒刑。在特朗普這次涉封口費案被起訴中，科恩一直為檢方扮演關鍵證人角色。