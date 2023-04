特朗普控封口費案關鍵證人　指散布謊言並索償5億美元

美國前總統特朗普(Donald Trump)周三(4月12日)在佛羅里達州聯邦法院入稟,控告其前律師科恩(Michael Cohen)並索賠5億美元。科恩是特朗普涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付封口費一案的關鍵證人,他自認是支付封口費的中間人。



根據入稟文件顯示,特朗普指控科恩在書籍、播客(Podcasts)和會見媒體時「散布謊言」,違反他與特朗普身為律師與客戶的關係。訴訟中指,科恩在他2020年出版的書《不忠誠》(Disloyal)中不實指控特朗普為「種族主義者」,並捏造與特朗普的對話。

而該書發布時間,恰好在2020年11月3日總統大選前,顯示科恩打算在最有利可圖的時間,不當地披露特朗普的機密資訊,對特朗普聲譽造成最具破壞性的影響。

Michael Cohen, former attorney for former U.S. President Donald Trump, arrives to the New York Courthouse in New York City, U.S., March 13, 2023. (REUTERS)