日本外相：G7外長呼籲中國採取負責任行動

七國集團（G7）外長會4月16日起在日本長野縣輕井澤召開，日本外相林芳正對同中國有關的各種挑戰稱憂慮，指中國在東海及南海活動不斷增多，又提到最近有日本籍男子在北京被捕，呼籲中國應作為國際社會一員，負責任地行事。



日本外務省文件指出：「（日本外務大臣）林芳正表達了對中國的關切，呼籲中國作為國際社會的一員要負責任。林芳正同時稱，有必要與中國保持聯繫，合作解決全球性問題以及在其他雙方共同關注的問題，強調需要與中國建立建設性和穩定的關係。每個國家都表達了這種共識，各國重申了台灣海峽和平與穩定的重要性。」

林芳正強調，各國應與中國對話，以共同應對全球挑戰，並建立有建設性的穩定關係，獲各外長一致認同。

各國外長一致同意，七國集團保持團結，對應付印太地區挑戰極其重要，並強烈譴責朝鮮以前所未有的頻率和方式發射彈道導彈。

此外，文件還特別關注與全球南方國家的關係。

外務省指出：「日本作為今年的七國集團主席國，希望宣示以法律至上為宗旨、自由和開放的世界秩序的重要性，強行和單方面改變現狀的企圖不可接受，要求加強對所謂全球南方國家事務的參與力度。」