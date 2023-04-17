澳洲男被控為中國彙整國安情報　不准保釋

一名長期在中國上海旅居與工作澳洲男子切爾格（Alexander Csergo）返澳後被拘。他成為澳洲《反外國干預法》2018年通過後第二名被起訴的澳洲人。澳警稱「智庫人士」在海外接切爾格，他收錢後彙整澳洲國家安全資訊並提交。



澳洲九號電視網（Nine Network）17日稱切爾格是傳訊及科技基建顧問。他在LinkedIn頁面自稱是數碼及資訊行銷顧問，專業是「大規模數據」、「預測分析」和人工智能。

法院指現年55歲的切爾格被控違反《反外國干預法》，並以他有潛逃風險為由，不准保釋。倘若罪名成立，他可被判入獄15年。

法院指他2023年初返澳後3週，被澳洲安全情報機構（ASIO）發現藏有一張「購物清單」，當中有他被要求編撰的報告題目。

法庭文件指，有關罪行在2021年2月至2023年4月發生，地點在澳洲新南威爾斯州及中國上海。

切爾格仍身在海外時，一名自稱來自智庫的人接觸他。他隨後與代號為「肯」（Ken）和「埃弗林」（Evelyn）的人見面。兩人付錢，切爾格便就澳洲國防，以及中國上海「封城」時的國安安排撰寫報告並提交。

澳洲當局稱，「報告題目」也包括澳英美聯盟（AUKUS）、四方安全對話（QUAD）及「鐵礦風險」。

法院稱「他顯然與中國以及2名為中國國家安全部工作的人有聯繫。他也顯然知道兩人身份。」