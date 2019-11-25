澳媒稱中國曾試圖在澳洲國會安插間諜

澳洲傳媒報道指澳洲情報機關、安全情報組織（ASIO）正在調查中國涉嫌企圖在澳洲國會安插間諜事件。總理莫里森（Scott Morrison）對有關指控表示「非常不安及憂慮」，承諾將嚴肅處理。

莫里森稱對事件表示「非常不安及憂慮」，承諾將嚴肅處理。（Getty Images）

澳洲九號電視網（Nine Network）節目《60 Minutes》11月24日報道，指ASIO正在調查中國涉嫌企圖在澳洲國會安插間諜事件。報道指有中國間諜組織，涉嫌向32歲自由黨黨員、汽車經銷商人趙波（Bo Zhao，音譯）提供100萬澳元（約500萬港元）資金，要求他競逐一個國會議席。

報道指趙波在2019年曾向ASIO提供舉報，說明有人試圖向他提供款項，結果趙波在3月，被發現倒斃在一間汽車旅館的房間裏，警方無法推斷他的死因。

ASIO拒絕回應事件，並稱仍正調查趙波的死因。

總理莫里森回應指出，對事件表示「非常不安及憂慮」，並承諾將嚴肅處理。澳洲傳媒在較早前報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）叛逃到澳洲尋求政治庇護，令社會對類似事件提高警惕。