德國外長訪華　專家：中德經濟關係在後疫情時代應務實合作

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）到日本輕井澤出席七國集團（G7）外長會議前夕，先到中國訪問三天。她4月14日與中國外長秦剛會面時，對方表示兩國應該而且可以成為全球化的守護者，並一同反對脫鉤，重申兩國合作。有多名專家認為，兩國應該更務實合作，而不是互設壁壘。



德國政府曾在3月表示，正審視當地的電訊供應商，包括供應5G網絡設備的華為及中興等。《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）16日引述內政部長費澤爾（Nancy Faeser）稱當局在檢查已在德國5G網絡安裝的中國部件，指有三大重點：找出風險、消除危機及避免倚賴，重申保障當地通訊網絡安全。

丹麥研究機構斯特蘭德諮詢公司（Strand Consult）的報告指出，德國近六成看5G網絡設備都是由華為等中國企業供應，而華為仍然是德國等歐洲國家5G設備的主要供應商。總部設於北京的信息消費聯盟（Information Consumption Alliance）理事長項立剛向《環球網》表示，德國政府只是審視而不是封殺，指柏林方面假如完全禁用華為設備，將導致當地營運商的運作成本上漲，同時難以尋找價廉物美的替代品。

有關措施亦正值柏林當局重新審視中遠入股北部漢堡港碼頭的決定，中國外交部曾要求德國以客觀及合理方式對待雙邊合作。中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建認為，歐盟已經加強監查中國的投資，並在近年將中歐的雙邊經濟合作加入政治元素，令雙方關係受到挑戰。

崔洪建指出，經濟方式已經由原本的實際利益當道，變成政治原則掛帥，因此本來處於雙贏、建基於互相得益的中歐關係已變成零和思維。不過他覺得，即使面對挑戰，中、德甚至整個歐洲特別在經濟領域上，應尋求務實合作，並蛋糕中國經濟在後疫情時代已經反彈，中國的巨大市場更能吸引歐洲企業。

而貝爾伯克的訪華之旅，亦被視為有助穩定中德關係的第一步，她稱德國應化解與中國關係的風險，但這不等於完全與北京脫鉤，而是應該減少單方面倚賴。報道認為，中德之後應求同存異，在共同的領域上推動合作。