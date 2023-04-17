韓國警方：摻毒飲料案涉詐騙販毒集團　主腦窩藏中國

韓國警方星期一（4月17日）公布的首爾江南補習街「毒品飲料」案中期調查結果，稱這宗案件是在中國設有根據地的電訊詐騙販毒雙料集團，於半年前開始策劃的組織犯罪活動。



韓聯社報道，這是韓國首現電訊詐騙與毒品犯罪結合的雙料案件。首爾警察廳毒品犯罪偵查隊長安東鉉星期一在記者會上說，25歲的韓國籍李某2022年10月在中國開始策劃，並指揮作案。經調查，李某2022年為充當電訊詐騙集團的中間人，在告知親友後於10月17日前往中國。

李某唆使初中同學吉某（被捕）將毒品勾兌成飲料，並讓39歲的金某用中繼器，將中國打來的電話偽裝成歸屬地為韓國的轉接號碼。吉某供認，在牛奶中摻入冰毒後，將牛奶通過高速客運大巴和快速送貨服務寄到首爾市。中國籍的39歲朴某也是受李某指示，將灌裝「毒品飲料」的空瓶、包裝箱、宣傳品寄到韓國。

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金某供述，他每偽裝一個電話號碼，收取1萬韓元（約59.8港元）的酬勞。金某管理的電話號碼超過100個。在街頭分發「毒品飲料」的20多歲金某，此前協助電詐犯罪集團取款。

韓國警方認定，操作整個犯罪案件和電詐組織的窩藏地點及頭目在中國，並鎖定李某等作案地的電話中心以及封閉式宿舍等場地逐處調查，同時向國際刑警申請對李某和朴某發出紅色通緝令。

警方認為，這個集團的動機不是販毒牟利，而是電詐增收。偽裝電話歸屬地的金某，和向吉某提供毒品的朴某已被移交檢方。

本文獲《聯合早報》授權轉載

