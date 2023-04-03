攝理教主鄭明析性侵案續審　葉萱壓力大閉門作供　警方提供安全屋

韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵女信徒的案件，4月3日在韓國大田市法院再度開庭審訊，據韓媒報道，來自香港、指控鄭明析性侵的葉萱出庭作供，以不公開形式進行，其代表律師指很多攝理教徒也到了法庭，令葉萱感受到壓力。報道指，韓國檢方與警方也向指控者提供保護，包括安全屋。



在此案中，目前有兩人指控鄭明析猥褻或性侵，包括29歲的葉萱與另一名澳洲女子。兩人會分別在4月3日與4日作供，這是自2022年11月18日首次開庭以來，指控人首次作證。

韓媒指，3日的作供者為來自香港的29歲A某，意味是葉萱。

據韓聯社報道，法官表示為保護證人私隱和人物安全，當天審訊不公開進行。他還要求被告鄭明析離開法庭，稱要受害人在被告面前作證是不合適。

韓媒引述葉萱的代表律師指，由於有很多攝理教徒也到了法庭，令葉萱感受到壓力，所以向法院提出保密要求。

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報道又指出，大田地方檢察廳和忠清南道檢察廳決定向指控人提供保護，從她們入境、到法庭作供後，再至出國之前，會向她們提供安全屋和智能手錶等，給予徹底的保護。警衛4月3日也與葉萱通過法院內部通道一同前往法庭，4日還將陪同31歲澳洲女子出庭。

鄭明析涉嫌從2018年2月至2021年9月期間，在忠清南道月明洞等地17次猥褻或性侵葉萱，又從2018年7月至年底，涉嫌5次觸摸另一指控人的特定身體部位。除了葉萱與另一名澳洲女子外，韓國當地也陸續有更多人加入指控鄭明析的行列。