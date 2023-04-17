美高官：G7會反抗台海的任何脅迫　北京稱要和平就要反對台獨

七國集團（G7）外長會議4月16日起在日本長野縣輕井澤召開。英媒17日稱，一名美國國務院高官指，G7外長同意，在台海問題上，他們需對任何脅迫行為作出反抗。中國外交部發言人汪文斌同日指，要維護台海和平穩定，就要反對「台獨」分裂活動。



路透社17日稱，一名美國國務院高官透過電話告訴記者，G7各成員國傳達的訊息是一樣的，就是G7希望在中國大陸已準備好與他們合作的領域，與北京合作。這名官員說：「我們（G7）當然會反抗任何脅迫、任何市場操縱、以及任何改變台海現狀的努力。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）17日在G7外長會期間表示，區內的很多合作夥伴愈來愈覺得，中國大陸愈來愈希望將現有具有共同約束力的國際規則，換成自己的規則。她說中國大陸在假裝區內沒規則存在，儘管規則已被認可。

中國外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會。有記者指，G7外長會反對中國大陸試圖以武力單方面改變台海現狀，並強調台海和平穩定的重要性。記者要求北京評論。

汪文斌回答說，事實一再說明，島內「台獨」份子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因。他指要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂活動。

他表示，口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對「台獨」分裂活動睜一眼閉一眼，明裏暗裏縱容支持，甚至把反對「台獨」分裂說成是改變台海現狀，這是在背離而不是在踐行一個中國政策，是在破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為。

他稱世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是一個中國原則的核心要義，是維護台海和平穩定的關鍵所在。