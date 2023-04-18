波蘭匈牙利斯洛伐克禁烏克蘭穀物進口　歐盟本週討論

波蘭及匈牙利4月16日宣布，為保護本地農業，決定禁止從烏克蘭進口穀物以及其他食品。斯洛伐克4月17日也指，會暫時停止從烏克蘭進口穀物以及其他選定產品。英媒4月17日稱，一名歐盟高官當日說，各歐盟成員國代表本週會討論這議題。



俄烏戰事開打後，烏克蘭經由黑海出口糧食路線受阻，大批糧食積壓中歐，打擊當地農產品銷情及農民收入。

波蘭及匈牙利4月16日宣布禁烏克蘭穀物進口的決定，匈牙利的措施暫時維持至6月30日。匈牙利農業部國務秘書福爾考什（Sandor Farkas）4月17日說，如果歐盟不採取足夠的行動來保護匈牙利農民，匈牙利可能會延長進口禁令。斯洛伐克政府4月17日也宣布暫時停止進口烏克蘭穀物以及其他選定產品，不過鄰國捷克則強調目前未有類似計劃。

路透社17日稱，一名歐盟高官表示，在上一次歐盟國家領導人峰會上，包括斯洛伐克及羅馬尼亞在內的國家提出有關停止從烏克蘭進口穀物的問題。這名高官說：「我們預期波蘭和匈牙利會提供一些解釋，歐盟委員會也會作出反應。」高官指，這裏有一個議題，預料歐盟委員會會就此提出建議，歐盟會看看在未來數週和數個月內能做些什麼。

烏克蘭表示，在4月17日於波蘭首都華沙舉行的談判上，烏方第一步希望重啟烏克蘭食品和穀物過境波蘭的通道。