英國首相辛偉誠懷疑漏報利益　遭國會監察部門調查

英國國會標準事務專員（Commissioner for Standards）4月17日宣布對首相辛偉誠（Rishi Sunak）進行調查，指他懷疑漏報一項利益。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）報道，國會標準事務專員格林伯格（Daniel Greenberg）在13日引用國會議員守則第6段，即議員必須在下議院或其委員會任何程序，以及與內閣官員、公職人員等溝通時，都應該開誠布公申報利益。

報道指，辛偉誠的妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）截至3月6日為止，都是一間托兒機構的股東。而財相侯俊偉（Jeremy Hunt）早前公布財政預算案時，曾宣布向新入職保姆提供報酬的試點計劃，並向透過機構報名的人士提供更多獎勵。

這意味該機構可能受惠於有關政策，而國會質疑政府的財政計劃向私人企業傾斜時，辛偉誠當時並沒披露妻子與有關機構的關係，他只強調所有申報都是以正常方式披露。

首相府發言人表示，非常樂意協助專員澄清有關問題如果透明申報。而假如專員經過調查後認為相關指控屬於違反守則，可將個案轉介至標準事務委員會，交由委員會裁定罰則。