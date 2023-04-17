辛偉誠擬提升英國學生數學水平　改善經濟競爭力

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）4月17日準備發表講話，指當地需要放棄「反對數學的心態」，以推動英國經濟增長。



天空新聞及《衛報》報道，辛偉誠17日會在北倫敦向一批師生發表講話，而根據唐寧街（Downing Street）首相府公開的講詞概要，辛偉誠開宗明義指出，英國需要改變一直以來反對數學的心態，強調計算能力的重要，指它與閱讀同樣屬於重要的關鍵技術。

辛偉誠會在演講中提到，不會袖手旁觀容許大家在數學的表現差勁，導致當地的兒童處於劣勢。他認為推動學習數學計劃的方式是苦口良藥，但有必要改變大家對數學的價值觀。

預計辛偉誠會引用統計數據，指英國有約三分一學童在普通中學教育文憑考試（GCSE）的數學科「肥佬」；英國民眾的計算能力低於工業化國家的平均水平，全國有超過800萬名成年人的數學技巧差過9歲學童。他認為如果當地經濟在未來二十年持續增長，就不應容許強差人意的計算能力導致國家經濟每年損失數以百億英鎊，或是計算能力差的民眾失業機會比「數口精」的人高一倍。

辛偉誠強調，英國需要從根本方面改革教育制度，令年青人獲得所需的知識和技巧，當地企業因此可以與世界保持競爭力。他稱這個改變不是一朝一夕可以達到，政府會招聘及訓練更多數學教師。

英國政府曾承諾成立由數學家、教育專家及商界代表組成的顧問小組，就所需教學內容，以及是否需要為16至18歲學生新設數學資格試等提供意見。

對於辛偉誠的建議，在野工黨及代表英國中學校長的學校與學院負責人協會（Association of School and College Leaders）認為，根本問題是要改善教師薪酬和工作環境，才有可能挽留及增聘人手。