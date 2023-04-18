伊朗外交部：總統萊希正式邀請沙特國王訪問德黑蘭

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）17日表示，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已正式邀請沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）到訪伊朗首都德黑蘭（Tehran）。



圖為2020年11月21日，沙特阿拉伯國王薩勒曼於二十國集團峰會發言。（美聯社）

卡納尼當天在例行記者會上回答新華社記者提問時說，伊方已經收到薩勒曼向萊希發出訪問沙特首都利雅得的邀請，萊希以書面形式對邀請作出回應，並邀請薩勒曼訪問伊朗首都德黑蘭。

卡納尼說，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）和沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud），也已經互相發出訪問邀請，兩國各級別官員的互訪將在完成必要規劃後進行，兩國還在推進經貿、文化、體育、安全等領域合作協議的落實。

兩國在2016年斷交。在中方支持下，沙伊兩國代表今年3月6日至10日在北京舉行對話，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。 4月6日，中國國務委員兼外長秦剛在北京集體會見兩國外長，會晤後沙伊雙方簽署聯合聲明，兩國宣布即日起恢復外交關係。