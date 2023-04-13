中俄伊朗巴基斯坦外長四方會談　敦促美國撤銷對阿富汗制裁

中國、俄羅斯、伊朗及巴基斯坦外長4月13日在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）出席第4次阿富汗鄰國外長會前夕，先舉行四方會談，他們一致認為美國及盟支需要為阿富汗問題負責，並要求華府撤銷對阿富汗的制裁。



巴基斯坦及俄羅斯傳媒報道，中國外長秦剛、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）及巴基斯坦外長拉巴尼·哈爾（Hina Rabbani Khar）發表聯合聲明，指各方需要尊重阿富汗的主權、獨立及領土完整，推動政治決心和發展。

四國外長稱，美國及盟友應為阿富汗現況負責，並即時撤銷對阿富汗的單方面制裁，歸還在海外被凍結的阿富汗資產，造福當地民眾。

他們亦強烈反對美國在阿富汗及鄰近地區修復軍事基地，但同時荒阿富汗的安全形勢感到憂慮，提到包括ISIS、基地組織（al-Qaeda）、巴基斯坦塔利班（TTP）、俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）等恐怖組織都是以阿富汗為根據地，為區內及全球安全帶來嚴重威脅，四國外長要求阿富汗採取實際措施打擊有關組織，確保安全。

四國外長並敦促阿富汗當局應以有效措施保護外國組織及公民的安全及合法枒權利，指世界都希望阿富汗成為一個和平及穩定的國家，而不是地緣政治爭議之地。

阿卜杜拉希揚特別指出，塔利班有責任阻止當地販毒問題，他並批評塔利班打壓阿富汗婦女接受教育及工作權利。