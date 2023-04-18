蘇丹武裝衝突　聯合國指逾180死1800人傷　白宮促立即停火

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）的衝突持續，聯合國駐蘇丹特使周一（4月17日）表示，衝突已造成至少180人死亡、1800名平民及衝突人員受傷。目前無法評估誰在蘇丹衝突中佔據上風，情況非常不穩定，交戰各方似乎無意促成和平。聯合國在當前情況下，無法交付援助物資。



美國白宮國家安全委員會發言人周一（17日）表示，對蘇丹不斷升級的暴力事件表示遺憾，呼籲雙方立即無條件停火。美方一直與蘇丹政府軍的武裝部隊總司令布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan），以及領導RSF的達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）保持聯繫，敦促他們立即結束敵對行動。



另外，聯合國主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員格里菲思（Martin Griffiths）同日也發表聲明稱，蘇丹近期爆發的衝突，對蘇丹人民來說是「毀滅性的挫折」。他表示，在衝突爆發前，蘇丹人道主義需求已經達到歷史最高水平，1600萬人需要人道主義援助，隨着戰鬥在城市地區擴大，傷亡人數只會進一步增加。

聲明又稱，有關醫院和水電基礎設施遭到攻擊的報道令人震驚，衝突將使得城市居民在內的蘇丹人無法獲得食物、水、教育、燃料等重要服務，令已經岌岌可危的衛生醫療體系進一步推向崩潰邊緣。