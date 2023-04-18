俄羅斯反對派被判囚25年　人權律師：判刑較殺人犯更重

俄羅斯反對派政治人物卡拉穆爾扎（Vladimir Kara-Murza），因批評俄羅斯入侵烏克蘭被以叛國罪、散佈虛假信息等罪名，最終獲定罪遭判囚25年。昨日（17日）的裁決，俄烏戰爭爆發以來俄羅斯反對派遭到的最重刑罰。多國均譴責有關判決，形容是政治審判。



現年41歲的卡拉穆爾扎，身兼歷史學家和記者，並擁有英、俄雙重國藉身分。他多年來公開批評普京，並曾遊說西方國家對俄羅斯實施制裁。去年4月，他在莫斯科組織反戰示威時被捕，被控叛國罪、散發有關烏克蘭戰事的不實信息、抹黑俄軍等控罪，本周一於莫斯科法院閉門審理。

律師透露，卡拉穆爾扎聽取判刑後臉露微笑，並表示嚴厲的判刑是對其工作的「肯定」，反映他多年來做的事情正確，是他作為公民和愛國者取得的最高分數。他的律師表明會提出上訴，又批評當局禁止卡拉穆爾扎與3名子女通電話。卡拉穆爾扎的太太則表示，判刑顯示莫斯科當局的恐懼。

著名的俄羅斯人權律師Ivan Pavlov稱這一判決時「史無前例的」，並指該國的殺人犯也不會獲判25年刑期。

作為普京的長期批評者之一，幾年前他便自稱自己曾被俄羅斯安全部門下毒謀害，但所幸最終康復。