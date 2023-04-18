擬參選國會被拒懷恨在心？　襲擊岸田男子動機成疑

涉嫌襲擊日本首相岸田文雄，被捕的24歲男子木村隆二，繼續受警方調查。日本多個傳媒報道，木村在2022年曾因無法參選參議院選舉入稟法院，懷疑他一度對國家選舉制度深感不滿。



日本《每日新聞》報道，疑犯木村隆二在2022年7月舉行的參議院選舉時一度希望參選，但因選舉要求參選人年過30且要有保證金關係而被拒。木村後以違反憲法為由，入稟法院提出起訴，要求國家賠償10萬日圓（約6000港元）。

根據日本選舉法，眾議員、地區議員及市區町村長需年滿25歲才能參選，參議員及都道府縣知事則需年滿30歲才能參選。同時為避免有人借競選「搏出位」，法例還要求參選人繳納一定保證金。

法院在11月駁回木村的提訴，木村不服提出上訴，高等法院原定2023年5月作出裁決。

報道指木村在2022年9月曾出席自民黨在川西市舉辦的市政報告會議，木村曾向眾議員大串正樹表達不滿現行選舉制度的意見。大串指出疑犯當時只是就選舉制度表達不滿，並非對執政或在野黨提出批評，且有讓人不夠成熟的感覺。

襲擊事件發生在4月15日，疑犯木村在和歌山市雜賀崎漁港，向準備發表演說的首相岸田文雄投擲爆炸品。岸田未有受傷，木村被當場制伏。木村至今保持沉默，未有對警方盤問作出回應。