孟買全國首家蘋果實體店今開業　庫克：看好印度市場

蘋果在印度的首間直營零售店今日（18日）於孟買開業，第二家位於新德里的實體店也將於周四（20日）開門營業。蘋果在印度銷貨告捷，外媒指出，截至3月底的整個財年營收創下近60億美元（約471億港元）的新高，年增長率約達46%；隨着行政總裁庫克（Tim Cook）訪問印度開設的首家蘋果專賣店，顯示印度對蘋果也愈來愈重要。



首家孟買實體店，位處當地繁忙的金融和商業區Bandra Kurla Complex、一間由印度首富穆克什（Mukesh Ambani）旗下公司所擁有的商場之內。由於疫情的阻斷，這個原訂於2021年的開業計劃被拖延至今。此前蘋果一直通過授權經銷商及Amazon、Flipkart等網店，來銷售自家產品。

多年來，印度為迫使蘋果等外國零售商與本土供應商合作，要求他們必須在當地採購至少30%的原材料才能在印度開店，直到2019年印度政府放寬部份投資規定。2020年，蘋果公司在印度推出網上商店，允許客戶購買其產品。

隨着首批零售店開業，印度作為蘋果的銷售市場、製造工廠的重要性正在不斷加強。不過，根據市場調研機構Counterpoint的資料，蘋果雖然在印度高端智能手機銷售市場領先，惟整體上卻落後於小米和三星這兩個主導品牌。該機機的高級分析師Prachir Singh表示，2019年蘋果僅佔全印智能手機市場的1%，而今年將可能會超過5%。

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但印度正在作為蘋果的新製造基地而崛起，自2017年首家蘋果工廠開始運營後，印度製造的蘋果手機產量維持在低位，直到原本作為主要生產基地的中國出現嚴重供應鏈問題後，蘋果才在印度擴大生產。印度商工部長高耶爾（Piyush Goyal）今年1月稱，蘋果希望在印度的iPhone生產，由目前5%至7%之間的比重，增加至25%。

彭博社上月引述匿名消息稱，蘋果的主要製造商富士康計劃在印度投資7億美元（約55億港元）於班加羅爾建廠，生產iPhone零部件。