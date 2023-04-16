印度代工iPhone佔比趨增　鄭州富士康員工大減　周邊商業街冷清

內媒《第一財經》14日報道指，多位鄭州富士康科技園員工表示，即便不與高峰期的30多萬員工相比，如今仍在崗的富士康員工數量比去年減少了很多。有員工表示，其中一個原因是部分產能轉移到印度等地後，減少了對當地工人數量的需求。



報道引述一名員工稱，「現在的人比年前少了一半多」，本來往年的三四月份就是用工淡季，但今年的淡季，人又比往年少得多。一方面是去年的返費高，今年富士康在完成訂單交付後，降低了返費，很多人就離職；另一方面是現在很多車間的新品還在優化開發階段，沒有甚麼排配（即根據生產計劃安排員工加班），用工量也少；至於第三個原因，則是部分產能轉移到印度等地後，減少對當地工人數量的需求。

該員工稱，以往富士康也在印度建有代工廠，但規模很小，主要代工小米手機。近年來，印度代工廠擴建力度越來越大，如今已開始代工生產蘋果手機。為了讓印度廠區快速運轉，富士康還從鄭州、深圳、台灣等地調派一些部門負責人到印度負責招募、培訓當地工人。

富士康鄭州科技園。（網絡圖片）

附近商業街空盪盪

如今，「印度產」iPhone手機在蘋果公司中的比重也越來越高。市場調研機構Counterpoint的報告稱，2020年時，印度產iPhone僅佔全球產量的1.3%，到2022年已經上升至4%，預計今年將升至7%。

報道指，訂單走了，帶來的最直接後果是富士康鄭州園區的員工數量減少。多位在富士康上班的員工表示，目前仍在園區上班的員工僅剩六七萬人，不過這一數量在「五一」之後，伴隨著訂單進入旺季，可能會有回升。

報道又指，由於員工數量減少了很多，富士康鄭州園區附近商業街也因此大受影響，不僅街上空盪盪，甚至一些店鋪已掛出了出租、轉讓的信息。