研究發現ChatGPT分析聯儲局訊息及金融新聞能力　堪比專業分析師

首批有關人工智能，聊天機器人程式ChatGPT的研究出爐，指ChatGPT可清晰解讀美國聯儲局的聲明，分析業界新聞報道及股價走勢，結果可媲美真正的專業金融分析師。



英國倫敦的Man AHL研究機構及佛羅里達大學在4月先後發表2篇論文，發現ChatGPT在分析金融行程十分出色。Man AHL研究人員讓ChatGPT分析美國聯儲局的聲明，其中解讀2013年5月聲明「總體而言，儘管勞動市場狀況進幾個月有所改善，但失業率仍居高不下」，ChatGPT給予鴿派的信號，示意聯儲局暗示經濟尚未完全復甦，結果和分析師Matt Bryson的結論類似。

佛羅里達大學則讓ChatGPT分析5萬多條紐約證交所、Nasdaq與一間小型證交所上市股票的新聞，包括未包含在ChatGPT原始數據庫中2021年底以後的新聞。當訓練完成後研究人員向ChatGPT提問多個問題，結果ChatGPT提供的答案合乎現實專業分析師結論，與股票隨後的走勢有統計學上的關聯，顯示技術可以正確分析新聞報道對股票的影響。

儘管人工智能技術在華爾街並不算新穎，量化分析師利用AI協助制定策略已有相當長的時間，但測試結果顯示ChatGPT技術在應用於轉化新聞報道和演講稿等為交易訊號方面邁進一大步，將可成為投資者的利器。