白宮：拜登和民主黨領導人 不與共和黨談判債務違約問題

美國白宮發布最新會議通稿，美國總統拜登（Joe Biden）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries商定，將不會與共和黨人就債務違約問題進行談判。拜登表示，一旦共和黨人提出增加債務上限和削減支出的計劃，他將準備就預算問題另行談判。



本周一（17日），共和黨籍的國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，若拜登政府和國會民主黨人不接受將政府支出年增長上限設定在1%，在眾議院佔微弱多數的共和黨人，將不會投票通過提高國家債務上限的法案，以避免美國未來幾個月出現債務違約。

若出現這一情況，意味着美國將歷史上首次拖欠債務，可能擾亂世界經濟、導致股價大跌、大範圍裁員等一系列災難性後果。

麥卡錫日前強調，他希望與拜登談判。若兩黨不能就此問題達成一致，美國最快可能在今年6月出現債務違約。穆迪分析公司估計，即使是短暫的違約也會導致100萬美國人突然失業，經濟出現微弱衰退。

麥卡錫稱，美國近31.7萬億美元的債務是一顆「定時炸彈」。此前共和黨人準備了一攬子提案，包括禁止學生貸款豁免，並對接受食品券人士資格增加限制。麥卡錫稱，共和黨議員黨團將通過一項將債務上限提高一年的立法，將這個問題推遲到明年的2024年總統競選活動中。