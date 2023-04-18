美國國債上限之戰迫近　麥卡錫開火　拜登為何不接招？

早在本年1月，共和黨奪得國會眾議院控制權之後不久，美國國債已觸碰到31.4萬億美元的上限，美國聯邦政府之所以還沒有債務違約、還能正常運作，全因財政部運用特殊會計手段，使政府多得到了大約8,000億美元的舉債空間，而且稅季將臨，新增的收入將有助推遲所謂的「X-date」，也即是債約違約之日。不過普遍估計，如果國會和白宮遲遲不能就提高國債上限達成協議的話，「X-date」將會在本年7月至10月之間來臨。



共和黨籍的國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）早在2月已經跟總統拜登（Joe Biden）為此進行會面。然而，由於在昔日的國會文化當中，為國會已經通過的政府未來支出提高國債上限作為資金來源，本是兩黨共識的例行公事，因此拜登當局就一直拒絕以提高國債上限作為談判條件，2月以來從無與麥卡錫作溝通。

不過，時間不等人，隨着「X-date」一步步迫近，美國5年期的信用違約掉期（CDS）價格已升至2012年以來的最高水平，顯示市場開始擔心美國兩黨分裂會否導致美國陷入史無前例的債務違約——最近，參議院民主黨人因為年屆89歲的參議員范斯坦（Dianne Feinstein）身體抱恙，希望以他人取代其司法委員會職務，卻遭共和黨人反對，後者只為阻止拜登的法官任命，兩黨對峙的情勢實在讓人不敢樂觀。

美國5年期的信用違約掉期（CDS）價格已數年來的最高水平。（World Government Bonds）

到4月17日，麥卡錫終於高調出招，透過在紐約證交所的一場演講，向拜登當局簡述了共和黨同意提高國債上限的條件。麥卡錫表明，聯邦預算必須回到2022年的水平，並且將社會保險和長者醫療保險（Medicare）之外的自由裁量開支（discretionary spending，當中包括國防）的升幅限制在每年1%的水平，同時要求18至59歲的健康成年人必須滿足工作要求才能取得食物補貼和低收入醫保（Medicaid）。

雖然美國的通脹率已稍見下降，但麥卡錫依然猛烈批評拜登當局「不顧後果的政府開支」是通脹原兇，聲言眾議院共和黨人將會在未來數周通過共和黨版本的開支法案，向拜登施加壓力。

客觀而言，麥卡錫就國債上限問題的「開火」，其實頗為溫和，並無提及1月他當選議長之時部份共和黨議員要求聯邦政府在10年內達至收支平衡的條件。而拜登當局與麥卡錫在減低赤字的目標上並非沒有共識，只是各自政策方向有所不同——民主黨主張加稅，共和黨主張削減開支。

對於麥卡錫的紐約證交所講話，白宮和民主黨人卻以「國債上限不應作為談判條件」的一貫態度應對。白宮發言人批評麥卡錫「綁架美國的信用，威脅我們的經濟和勤勞美國人民的退休」；參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）則稱麥卡錫正將美國推向「災難性的債務違約」。

上任以來多次強調兩黨合作重要性的拜登為何擺出如此強硬的態度？

答案很簡單：雖然麥卡錫名義上是眾議院共和黨人的領袖，但共和黨在眾議院此刻只得5席的微弱多數，而共和黨內為數廿多位劍走偏鋒的議員們早在1月的議長選舉中對麥卡錫施展了一個「下馬威」，導致他經過15輪的投票才能以簡單多數勝出，創下了1859年以來未見的歷史記錄。大家都知道，眾議院的共和黨議程並不是麥卡錫一個人說了算。

因此，拜登當局和民主黨人除了堅持不談判之外，也就一直要求共和黨人提出共和黨版本的預算，以作為雙方的談判基礎。在這次麥卡錫演說之後也不例外。白宮發言人就表明「一場演說不是一個方案」；舒默亦嘲笑麥卡錫山長水遠跑到華爾街演講，卻沒有給出任何細節。

拜登訪愛爾蘭：美國總統拜登4月12日前往愛爾蘭首都都柏林（Dublin）、其祖先居住的勞斯郡（Louth）和梅奧郡（Mayo）。圖為他在勞斯郡鄧多克與當地民眾互動。（Reuters）

根據麥卡錫的基本要求，要回到2022年的開支水平就是要削減政府開支，共和黨人對削減哪一方面的開支卻從無共識，因此麥卡錫2月以來也提不出共和黨對於預算的統一主張。當中一些有「孤立主義」傾向的共和黨人認為國防開支可減，但共和黨向來卻是支持增加國防預算的政黨；另一些立場較為傳統的共和黨人則認為福利開支可減——問題是，拜登在其2月的國情咨文講話中已巧妙地迫使在場共和黨人一致同意不減福利開支，使他們今天難以扭轉立場。

因此，在眾議院共和黨人真的能通過得到全黨支持的開支法案之前，拜登當局依然可以躲在共和黨的內部分裂背後，堅持「國債上限不作談判條件」的立場。

傳統上，到像「X-date」一般的大限將至之際，共和、民主兩黨最終都會放棄削減赤字的長遠考慮，一邊增加國防開支，以滿足共和黨，另一邊則增加福利開支，以滿足民主黨。

然而，今天聯邦政府的利息支出幾乎已追得上國防開支，佔聯邦政府開支的8%，預估10年之後利息支出更會達至14%，只稍低於長者醫療保險。無論民主、共和兩黨有何政府計算，「將球交給下一代人」已不再是可行的折衷方案。

2023年與2033年的聯邦政府開支預估，第一列為利息開支。（PGPF）