尹錫悅：韓國或軍事援助烏克蘭

韓國總統尹錫悅說，如果烏克蘭遭受大規模平民攻擊，韓國可能會將對烏克蘭的支持擴大到人道主義和經濟援助之外。這表明尹錫悅反對向烏克蘭提供武器的立場首次產生變化。



下週將對美國進行國事訪問的尹錫悅接受路透社採訪時說，韓國政府一直在探討如何防衛和重建烏克蘭，就像韓國在1950年至1953年朝鮮戰爭期間接受國際援助一樣。

這是韓國首次表明願意向烏克蘭提供武器；首爾一年多來一直排除向烏克蘭提供致命武器的可能。作為美國的重要盟友和火砲彈藥的主要生產國，儘管面對西方國家在武器供應方面越來越大的壓力，韓國一直試圖避免與俄羅斯對立。其中原因包括韓國一些公司在俄羅斯運營，而且莫斯科對朝鮮具影響力。

尹錫悅說：「我相信，根據國際法和國內法，為防衛和恢復一個被非法入侵的國家而提供的支持程度不會有限制。然而，考慮到我們與參戰各方的關係以及戰場上的事態發展，我們將採取最適當的措施。」

尹錫悅定於下周訪問華盛頓，與美國總統拜登舉行峰會，紀念兩國結盟70週年。在峰會期間，尹錫悅說，他希望盟國在改善對朝鮮威脅的反應方面能取得「具體成果」。他說，首爾本身將加強監視、偵察和情報分析能力，並發展「超高性能、高功率武器」，以抵禦朝鮮的威脅。

尹錫悅說：「如果韓國和朝鮮之間爆發核戰爭，這可能不僅僅是雙方之間的問題，而是整個東北亞可能會化為灰燼。這必須被阻止。」

當被問及盟國是否會設想一個涉及日本的亞洲版北約核計劃小組時，尹錫悅說，他們正專注於加強信息共享、聯合應急計劃和計劃的聯合執行的雙邊措施。他說，他對和平談判持開放態度，但反對出於國內政治利益而與朝鮮領導人金正恩舉行任何「突然」的峰會，以向選民「炫耀」。他批評韓國前幾屆政府在不知情的情況下突然宣布進行朝韓會談，他說，這對建立信任沒有什麼作用。

針對關於台灣的緊張局勢，尹錫悅說，這些緊張局勢的發生是因為試圖用武力改變現狀，「我們和國際社會一起絕對反對這樣的改變」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

