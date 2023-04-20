也門首都發生人踩人　派物資活動出事　增至85死220傷｜有片

也門首都首都薩那（Sanna）一處慈善物資發放點4月19日晚發生人踩人事件。當地衞生官員較早前稱，事件至少80人死亡，220人受傷。官員其後指，死亡人數已增至85人，超過322人受傷。



根據新華社，薩那當地衛生部門負責人蘇拜希接受採訪時說，人踩人事件發生在薩那老城區附近，醫療人員已將傷者轉移到多家醫院接受急救。

胡塞武裝控制的馬西拉電視台當天引述胡塞武裝一名發言人說，某些商戶未經管理部門批准當街分發現金，釀成人踩人悲劇。涉事商戶已被逮捕。

俄衛網20日引述消息人士說：「首都東部Bab al-Yaman區Main學校救濟品發放中心發生的踩踏事件死亡人數升至80人，其中包含兒童，另有120人受傷。」

消息人士補充稱，傷者中有20人情況危急，死亡人數近期可能還會增加。

▼以下是3月同類型活動的資料照片：



俄衛網引述消息人士透露，傷者已被送往最近的Al-Saura綜合醫院及該市其他診所。他指出，這是第一次發生此類事件，企業家每週都在同一地點向有需要的人發放救濟品，沒有發生過任何死亡事件。

此外，胡塞武裝設立的最高政治委員會的新聞機構發推文稱，委員會主席邁赫迪·穆沙特（Mahdi al-Mashat）向遇難者家屬表示哀悼，並指示成立一個委員會對事件進行調查。他還強調，應採取必要措施，以查明事件發生的原因。