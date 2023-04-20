加拿大廣播公司遭標籤為政府資助媒體　Twitter更改描述再惹不滿

加拿大公共廣播機構加拿大廣播公司（CBC）的Twitter帳戶在4月16日被標籤為「政府資助媒體」後，該公司隨即提出抗議，強調公司編採獨立自主，Twitter其後將對方的標籤改為「獲政府資助69%的媒體」，結果惹來CBC的批評，形容做法輕佻。



路透社18日報道，Twitter行政總裁、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）17日發文，稱CBC表示公司獲政府的資助少於70%，於是Twitter就修正有關標籤。

對於Twitter的做法，CBC發言人批評對方的回應不認真，指Twitter對政府資助媒體的定義是編採工作或受政府干預，但正如CBC新聞的總編輯強調，加拿大政府沒有介入公司的編輯內容和採訪。

目前CBC因為標籤問題而暫停在Twitter的活動，而根據該公司的年度報告顯示，CBC在2022年財政年度獲政府撥款12.4億加元資助，至於廣告、用戶訂閱等收入則有6.5億加元。

而除了CBC，美國的全國公共廣播電台（NPR）、公共電視網（PBS）等機構早前亦被Twitter加上類似標籤，而瑞典廣播公司（Sveriges Radio）則在18日宣布退出Twitter，成為歐洲首個退出Twitter的主要公共廣播機構。