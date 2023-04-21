熱浪侵亞洲｜印度13人中暑死網紅表演太陽炒蛋　中國也創紀錄高溫

亞洲遭受史上最嚴重的4月熱浪侵襲之際，南亞國家孟加拉西部地區4月19日最高氣溫飆升至42.8攝氏度兼發生大停電，印度國家頒獎典禮上至少13人死於中暑，中國也有多個城市打破最高氣溫舊記錄。



印度

古吉拉特邦（Gujarat）人口最多人城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad），道路上新鋪的瀝青不但沒有曬乾變硬，反而熱到融化。

西孟加拉邦（West Bengal）還有網紅拍片展示直接靠太陽熱度炒蛋。影片顯示，他拿出平底鍋放在太陽下暴曬後，把雞蛋打進鍋中，稍後片刻雞蛋便熟了。

由於氣溫升至40攝氏度以上，印度至少2個邦下令學校停課。政府16日在西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）舉辦活動期間，至少13人因中暑喪生。

中國

除印度外，中國成都、浙江、南京、杭州和長三角等地區4月均出現創紀錄高溫。

孟加拉

在酷熱天氣下，國內電力需求激增導致電力供應短缺，數百萬人受影響。

根據政府數據，當地電力短缺在晚間最嚴重。最受斷電問題影響的地方包括港口城市吉大港（Chittagong）和黃麻纖維產地邁門辛（Mymensingh）。紡織業和製藥業也有很多工廠位於邁門辛。

能源部長哈米德（Nasrul Hamid）18日在Facebook上寫道，人民、尤其是兒童和長者，正遭受很多苦難，政府對此表達誠摯的同情和悲痛，「目前史無前例的熱浪導致最高氣溫達逾50年來最高水平，讓（全國）對電力需求增長遠超預期。」

政府數據顯示，在截至19日的7天內，首都達卡（Dhaka）平均最高氣溫比前一週高4.3%，比2022年同期高12.5%。路透社20日引述孟加拉官員稱，農民更多地使用灌溉泵、以及齋戒月（Ramadan）期間商業活動增加，也導致電力需求上升。