巴基斯坦電網故障　全國多地停電

巴基斯坦國家電網發生故障，1月23日上午全國多地停電，多個主要城市的工廠、醫院和學校皆受影響。



巴基斯坦電力部長達斯塔吉爾（Khurrum Dastagir）告訴巴基斯坦吉奧電視台（Geo TV），故障是從上午7時34分開始。他說：「電壓出現波動，系統被逐一關閉。這不是一個重大危機。」

路透社稱，南部港口城市卡拉奇（Karachi）、首都伊斯蘭堡（Islamabad）、東部城市拉合爾（Lahore）和北部的白沙瓦（Peshawar）都受影響停電。

白沙瓦的雷丁夫人醫院（Lady Reading Hospital，暫譯）發言人說，醫院已啟用備用發電機，為急症室、深切治療部和實驗室供電。這家醫院是北部開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）最大的醫院。

巴基斯坦電力部發聲明說，當局正在修復系統，而達斯塔吉爾透露，一些地區已經恢復了電力。

巴基斯坦有足夠的電力裝機容量來滿足需求，特別是在冬季，大部份時間都有剩餘。但巴基斯坦缺乏資源來運行石油和天然氣發電廠，而且這一行業負債纍纍，對基建設施和電力線路的投資不足，導致國家電網經常出現故障。

本文獲《聯合早報》授權轉載

