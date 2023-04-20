SpaceX星艦試飛以爆炸告終　英媒：火箭推進器無法分離導致失控

美國太空探索技術公司（SpaceX）4月20日第二次試射運載火箭系統星艦（Starship），但它升空後約4分鐘突然爆炸，未能加速進入預定軌道，任務失敗。SpaceX領導層之前一再強調，今次發射屬實驗性質，並稱星艦只要能離開發射台便是試射成功。



這次試射任務原定計劃是星艦速度足以進入軌道，但在飛行大約4分鐘後就突然啟動自我毀滅程序，在空中爆炸，殘骸墜落墨西哥灣。

歐美多個傳媒指出，星艦試飛無法再進一步的原因，源於火箭上的推進器無法與火箭本身分離。英國廣播公司（BBC）的科學版記者阿莫斯（Jonathan Amos）指出，據他統計，推進器33個引擎中，有6個沒有點火。認為可能是工作師決定關閉它們。

天空新聞（Sky News）的科技版編輯克拉克（Tom Clarke）亦提到，火箭在進行反轉機動（flip manoeuvre），將推進器處於返回地面的正確位置時失靈，導致火箭失控，最終於自爆提早結束今次試飛。

+ 1

對於今次的試飛結果，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）祝賀團隊，稱大家從今次試射獲益良多，承諾未來數月會再來一次。而美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）亦恭賀SpaceX試飛，指史上每個偉大成就都需要一些程度的計算風險，因為有大風險就會有大成果，所以他期待SpaceX可以從中學習，和下次及之後的試飛。

SpaceX在最新一則推文幽默地說，是嫌試射不夠刺激嗎，星艦在它進行級間分離前發生一次快速的、計劃外的分解。

SpaceX於20日在德州（Texas）布朗斯維爾（Brownsville）以東試射星艦。它是人類史上製造最大及最強力的火箭系統。

星艦的總長度約為120米，由兩部份組成，分別是超級重型火箭推進器、以及太空船船艙。它能載人與載具，能重複使用。

SpaceX於17日首次試射星艦，但發射前40秒因技術問題而緊急停止。公司稱是下級超級重型火箭助推器出現加壓問題，最少需48小時來做準備，才可進行第二次試射。

▼有關SpaceX於4月17日試射星艦時的照片，請點擊放大觀看：